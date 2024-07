Ο Τραμπ προσβάλλει χυδαία Μπάιντεν και Χάρις on camera

Χρησιμοποιώντας χυδαία γλώσσα, ο Ντόναλντ Τραμπ προσβάλλει τον Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις.

Βίντεο που διέρρευσε σε μέσα ενημέρωσης δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλά για τον Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις και να τους χαρακτηρίζει με αγοραίες εκφράσεις. «Πώς τα πήγα με το debate εκείνο το βράδυ; Κλώτσησα εκείνον τον γέρο-χαλασμένο σωρό από σκ.... Εγκαταλείπει την κούρσα. Τον πέταξα από την κούρσα και αυτό σημαίνει ότι έχουμε την Καμάλα», φαίνεται να λέει ο Τραμπ αναφερόμενος στον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ.



"She's so bad. She's so pathetic. She's just so f**king bad."



"How did I do with the debate the other night? I kicked that old, broken down pile… pic.twitter.com/8OKxd1hHc6

Στη συνέχεια, εξαπέλυσε επίσης επίθεση στην αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις, αποκαλώντας την «κακή» και « αξιολύπητη», δηλώνοντας ακόμα πως «μπορεί να απολαμβάνει» να την αντιμετωπίζει «ακόμη περισσότερο» από τον Μπάιντεν.

«Μπορείτε να τον φανταστείτε να έχει να κάνει με τον Πούτιν και τον πρόεδρο της Κίνας, ο οποίος είναι ένας άγριος άνθρωπος; Είναι ένας άγριος άνθρωπος. Πολύ σκληρός τύπος», είπε ακόμα ο Τραμπ μιλώντας και πάλι για τον Μπάιντεν.

Το βίντεο έχει συνολική διάρκεια περίπου 40 δευτερολέπτων και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ απευθύνει τους χαρακτηρισμούς μιλώντας προς άγνωστο άτομο, που τον καταγράφει σε βίντεο. Ο Τραμπ είναι καθισμένος στη θέση του οδηγού σε ένα αμαξάκι του γκολφ και δίπλα του κάθεται ένας νεαρός άντρας.