Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν πως εάν χρειαστεί οι ΗΠΑ θα «διασώσουν» τους διαδηλωτές της χώρας

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επέμβουν για να βοηθήσουν τους Ιρανούς διαδηλωτές, εάν η Τεχεράνη απαντήσει με βία στις μεγαλύτερες πανεθνικές κινητοποιήσεις που έχει αντιμετωπίσει η Ισλαμική Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social νωρίς την Παρασκευή, ο Τραμπ ανέφερε:

«Αν το Ιράν πυροβολήσει και σκοτώσει βίαια ειρηνικούς διαδηλωτές, όπως συνηθίζει, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα επέμβουν για να τους βοηθήσουν. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα και έτοιμοι να δράσουμε».

Τις τελευταίες ημέρες, οι Ιρανοί διαδηλώνουν εξαιτίας της δεινής κατάστασης της οικονομίας της χώρας, με την αγανάκτηση για τον εκρηκτικό πληθωρισμό και την κατάρρευση του βιοτικού επιπέδου να ξεσπά στους δρόμους.

Οι κινητοποιήσεις αποτελούν μια κρίσιμη δοκιμασία για τον Μασούντ Πεζεσκιάν, τον μετριοπαθή πρόεδρο που ανέλαβε την εξουσία πριν από περίπου 18 μήνες, έχοντας δεσμευτεί να μεταρρυθμίσει την οικονομία και να βελτιώσει την καθημερινότητα των απλών Ιρανών.

Παραμένει ασαφές τι θα μπορούσε να σημαίνει στην πράξη η προσφορά βοήθειας του Τραμπ προς τους διαδηλωτές.

Τουλάχιστον 6 νεκροί

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν δεκάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας το πρωί της Πέμπτης στην κομητεία Λορντεγκάν, της νοτιοδυτικής επαρχίας Τσαχαρμαχάλ και Μπαχτιάρι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον 17 τραυματίες.

Παραμένει ασαφές αν τα θύματα ανήκαν στις δυνάμεις επιβολής του νόμου ή στους διαδηλωτές.

Τριάντα άτομα που κατηγορούνται για «διατάραξη της δημόσιας τάξης» συνελήφθησαν στην Τεχεράνη, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim το βράδυ της Πέμπτης, παρόλο που δεν είχαν αναφερθεί επίσημα περιστατικά από τις αρχές στην πρωτεύουσα τις τελευταίες ημέρες.

«Μετά από συντονισμένη επιχείρηση των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, 30 άτομα που διατάρασσαν τη δημόσια τάξη στην περιοχή Μαράρντ δυτικά της Τεχεράνης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες το βράδυ», ανέφερε το Tasnim.

Το πρακτορείο Fars ανέφερε ότι ορισμένοι διαδηλωτές ήταν οπλισμένοι και άνοιξαν πυρ κατά αστυνομικών, χωρίς ωστόσο να προσκομίσει αποδείξεις που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό.