O Τραμπ πέταξε για πρώτη φορά με το νέο Air force One

Ο Ντόναλντ Τραμπ πέταξε για πρώτη φορά με το νέο Air Force One, με τα μέλη της συνοδείας του προέδρου να δημοσιεύουν στα social media φωτογραφίες από το τζετ αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η πρώτη πτήση του αεροσκάφους είχε προορισμό την απομακρυσμένη δυτική Βόρεια Ντακότα, όπου ο Τραμπ παρέστη στα εγκαίνια ενός μουσείου προς τιμήν του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Θίοντορ Ρούσβελτ.

Το αεροσκάφος, που ήταν δώρο της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ, ήταν αφορμή για μια πολιτική αντιπαράθεση με πολλούς να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την ασφάλεια.

Στην πρώτη επίσημη πτήση επέβαιναν και οι δυο γιοι του Τραμπ, Έρικ και ο Ντόναλντ Τζούνιορ, καθώς οι σύζυγοί τους, Μπετίνα και Λάρα.

Οι φωτογραφίες από το εσωτερικό Air Force One

Οι φωτογραφίες που ανέβηκαν στα social media από τους συνεργάτες του Τραμπ δείχνουν ένα πολυτελές γραφείο, ένα τραπέζι συνεδριάσεων και ράφια γεμάτα με δερματόδετα βιβλία.

Η εκπρόσωπος Τύπου Καρολίν Λίβιτ δημοσίευσε παρόμοιες φωτογραφίες, χαρακτηρίζοντας την ημέρα «πραγματικά αξέχαστη».

Δημοσίευσε αρκετές ιστορίες στο Instagram που έδειχναν την ίδια και άλλους να απολαμβάνουν πρωινό-μεσημεριανό γεύμα στο αεροσκάφος, σερβιρισμένο σε πιατικά με χρυσό περίγραμμα.

Οι αντιδράσεις για το υψηλό κόστος

Το αεροσκάφος Boeing 747, τόσο πολυτελές που είναι γνωστό ως «ιπτάμενο παλάτι», παραλήφθηκε από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μετά την επίσκεψη του προέδρου στο Κατάρ τον Μάιο του 2025.

Αξιωματούχοι του Κατάρ αρχικά αρνήθηκαν ότι το αεροσκάφος ήταν δώρο και αντ' αυτού το χαρακτήρισαν ως «πιθανή μεταβίβαση αεροσκάφους για προσωρινή χρήση ως Air Force One».

Την εποχή εκείνη, το Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι θα μεριμνούσε ώστε «να ληφθούν υπόψη τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και οι λειτουργικές απαιτήσεις της αποστολής».

Πολιτικοί των Δημοκρατικών υπολόγισαν ότι η προσαρμογή του αεροσκάφους στα πρότυπα του «Air Force One» θα κόστιζε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια και προσπάθησαν να εμποδίσουν την παράδοση.

Ωστόσο, ο κ. Τραμπ αγνόησε τις ανησυχίες σχετικά με την ηθική και το κόστος για τους φορολογούμενους και δήλωσε ότι θα ήταν «ανόητο» να μην δεχτεί το αεροσκάφος.

Όταν ρωτήθηκε για το κόστος για τους φορολογούμενους πριν επιβιβαστεί, ο Τραμπ είπε ότι το αεροσκάφος που του δωρίστηκε κόστισε «πολύ λίγα σε σύγκριση με το κόστος που θα είχε αν το κάναμε με διαφορετικό τρόπο».

«Είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό, η χώρα είναι πολύ περήφανη γι’ αυτό», είπε ο κ. Τραμπ, προσθέτοντας ότι το παλαιότερο Air Force One «δεν φαινόταν κατάλληλο για τη χώρα μας».