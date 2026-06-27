Ο Τραμπ παρουσίασε το νέο αμερικανικό διαβατήριο με τη φωτογραφία του - «Καλώς ήρθατε, αλλά να είστε καλοί»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε την Παρασκευή (26/6) τα νέα συλλεκτικά διαβατήρια που θα εκδοθούν σε περιορισμένο αριθμό με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, στα οποία δεσπόζει μια χαρακτηριστική φωτογραφία του.

«Το νέο διαβατήριο των ΗΠΑ, που λέει: "Καλώς ήρθατε, αλλά να είστε καλοί"», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, παρουσιάζοντας το νέο σχέδιο.

Στο εξώφυλλο του συλλεκτικού διαβατηρίου απεικονίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος με αυστηρό ύφος, καθισμένος στο γραφείο του, με φόντο το κείμενο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και την υπογραφή του στο κάτω μέρος. Το πορτρέτο φαίνεται να βασίζεται σε φωτογραφία του επίσημου φωτογράφου του Λευκού Οίκου, Ντάνιελ Τόροκ.

Η δεύτερη σελίδα περιλαμβάνει πίνακα που απεικονίζει την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας το 1776, συνοδευόμενο από τη λεζάντα «United States of America 250», ενώ ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε το νέο σχέδιο «Πατριωτικό Διαβατήριο».

Πρόκειται για μια πρωτοφανή κίνηση, καθώς μέχρι σήμερα κανένας εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είχε απεικονιστεί σε διαβατήριο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του Τραμπ να αφήσει το προσωπικό του αποτύπωμα σε εμβληματικά αμερικανικά σύμβολα, προκαλώντας επικρίσεις από τους πολιτικούς του αντιπάλους, οι οποίοι κάνουν λόγο για ενίσχυση της προσωπολατρίας.

Παράλληλα, η υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συμπεριληφθεί και σε συλλεκτικά χαρτονομίσματα, κάτι που επίσης συμβαίνει για πρώτη φορά με εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.