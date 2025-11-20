«Ο Τραμπ παραβιάζει το Σύνταγμα» - Τέλος προσωρινά η Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον

Σε μια απόφαση που, πιθανότατα, θα κλιμακώσει την πολιτική σύγκρουση στην Ουάσιγκτον, ομοσπονδιακή δικαστής διέταξε τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει την, επί μήνες, ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην αμερικάνικη πρωτεύουσα.

Υπενθυμίζεται πως ο Λευκός Οίκος έχει τοποθετήσει στους δρόμους της πρωτεύουσας την Εθνοφρουρά, επικαλούμενος την «έκτακτη ανάγκη περί εγκληματικότητας». Η δικαστής Jia Cobb έκρινε ότι ο Τραμπ παραβίασε το Σύνταγμα, καθώς χρησιμοποίησε στρατιωτικές δυνάμεις χωρίς τη συγκατάθεση της τοπικής κυβέρνησης.

Η εντολή τίθεται σε ισχύ σε 21 ημέρες, ώστε να υπάρξει χρόνος για έφεση.

Ντόναλντ Τραμπ: Προσφυγή από γενικό εισαγγελέα

Η απόφαση ήρθε μετά από προσφυγή του τοπικού γενικού εισαγγελέα, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Λευκός Οίκος έχει μετατρέψει 2.300 μέλη της Εθνοφρουράς. πολλά εκ των οποίων προέρχονται από άλλες πολιτείες, σε «ντε φάκτο» ομοσπονδιακή στρατιωτική αστυνομία.

Από τον Αύγουστο, ο Τραμπ έχει κηρύξει την Ουάσιγκτον σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την εγκληματικότητα», με στρατεύματα και ομοσπονδιακούς πράκτορες να περιπολούν την πόλη. Η κυβέρνηση υπερασπίζεται την πρακτική, επιμένοντας ότι έχει ήδη συμβάλει στη μείωση της εγκληματικότητας.

Η απόφαση θεωρείται κρίσιμη για το πώς θα οριστεί στο μέλλον η σχέση ανάμεσα στην ομοσπονδιακή εξουσία και στην τοπική αυτοδιοίκηση, ειδικά σε μια πόλη που δεν έχει καθεστώς πολιτείας και άρα δεν ελέγχει πλήρως την Εθνοφρουρά της.

Η Εθνοφρουρά στο Σικάγο, με εντολή Ντόναλντ Τραμπ

Υπενθυμίζεται πως η τελευταία πολιτική ενέργεια του Αμερικανού προέδρου ως προς την ανάπτυξη Εθνοφρουράς παρατηρήθηκε στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η παρουσία ενόπλων δυνάμεων στους δρόμους του Σικάγο, που θεωρείται προπύργιο των Δημοκρατικών, προκάλεσε -προσωρινά- ανησυχία για το μέλλον των πολιτικών ελευθεριών και της τοπικής αυτονομίας.

Τα γεγονότα κορυφώθηκαν μετά την απόφαση της ομοσπονδιακής δικαστού April Perry, η οποία δεν ενέκρινε προσωρινό περιορισμό της ανάπτυξης στρατευμάτων.

Η Πολιτεία του Ιλινόι και ο Δήμος του Σικάγο είχαν κινηθεί νομικά κατά της Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος δεν έχει εξουσιοδότηση να στείλει στρατεύματα χωρίς τη συγκατάθεση της πολιτείας.

Με πληροφορίες από Associated Press