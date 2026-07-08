Ο Τραμπ μπέρδεψε την Ιαπωνία με το Ιράν και είπε πως εξαπέλυσε επίθεση κατά αμερικανικού αεροπλανοφόρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε λανθασμένα ότι η «Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας» εκτόξευσε 11 πυραύλους εναντίον του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, υποστηρίζοντας ότι όλοι αναχαιτίστηκαν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να μπέρδεψε την Ιαπωνία με το Ιράν, καθώς πιθανότατα αναφερόταν σε προηγούμενο περιστατικό που αφορούσε ιρανικές δυνάμεις και επίθεση κατά αμερικανικού αεροπλανοφόρου.

Η λανθασμένη αναφορά του Τραμπ έγινε εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης με το Ιράν, μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας και τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων.

Trump:



The Islamic Republic of Japan attacked our aircraft carrier. pic.twitter.com/DpxVXvxrr3 — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε ακόμη πιο σκληρές ενέργειες κατά του Ιράν, ενδεχομένως από σήμερα, χαρακτηρίζοντας την ηγεσία του «άρρωστη» και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού Χαργκ και επαναφοράς του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

«Νομίζω ότι η εκεχειρία τελείωσε. Δεν θέλω πλέον να έχω καμία σχέση μαζί τους», πρόσθεσε. «Τους είπαμε "κοιτάξτε τη δουλειά σας", αλλά εκείνοι άρχισαν να εκτοξεύουν πυραύλους και να επιτίθενται σε πλοία χθες. Έτσι, τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Θα δώσω μια μικρή προειδοποίηση: Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία πριν από τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Με πληροφορίες από The Independent