Ο Τραμπ μετατρέπει την ψυχεδελική υπόσχεση του Τζο Ρόγκαν σε κυβερνητική πολιτική

Η εικόνα ήταν από μόνη της αρκετά παράξενη: ο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, ο Τζο Ρόγκαν πίσω του και γύρω τους άνθρωποι που ζητούσαν από την αμερικανική κυβέρνηση να κινηθεί πιο γρήγορα στο πεδίο των ψυχεδελικών θεραπειών. Για μια χώρα που έχτισε μεγάλο μέρος της σύγχρονης πολιτικής της γύρω από τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, η στιγμή έμοιαζε σχεδόν αδιανόητη.

Στο κέντρο της υπόθεσης βρίσκεται η ιμπογκαΐνη, ένα ισχυρό ψυχεδελικό που προέρχεται από τον φλοιό της ρίζας του iboga, ενός θάμνου της Κεντρικής Αφρικής, και μελετάται εδώ και χρόνια ως πιθανή θεραπεία για εξαρτήσεις, τραύμα και διαταραχή μετατραυματικού στρες. Οι υποστηρικτές της μιλούν για εμπειρίες που αλλάζουν ζωές, ιδιαίτερα σε βετεράνους και ανθρώπους με σοβαρές εξαρτήσεις. Οι ειδικοί, όμως, προειδοποιούν ότι η ουσία δεν είναι εγκεκριμένη θεραπεία στις ΗΠΑ, δεν έχει ακόμη το βάρος των μακροχρόνιων κλινικών δεδομένων που θα απαιτούσε μια τόσο μεγάλη υπόσχεση και συνδέεται με σοβαρούς καρδιακούς κινδύνους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον W. Bryan Hubbard, ιδρυτή της Americans for Ibogaine, στο Οβάλ Γραφείο. Πίσω τους, ο Τζο Ρόγκαν και ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ/φωτογραφία: Getty images

Αυτό δεν εμπόδισε την ιμπογκαΐνη να γίνει ένα από τα πιο φορτισμένα σύμβολα της νέας ψυχεδελικής πολιτικής στην Ουάσιγκτον. Τον Απρίλιο, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που ζητά από ομοσπονδιακές υπηρεσίες να επιταχύνουν την έρευνα, την αξιολόγηση και πιθανές οδούς πρόσβασης σε ψυχεδελικές θεραπείες για σοβαρές ψυχικές παθήσεις. Το διάταγμα μιλά για ψυχεδελικά φάρμακα, με ρητή αναφορά σε ενώσεις της ιμπογκαΐνης, και προβλέπει τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δολάρια για συνεργασίες με πολιτείες γύρω από νέα μοντέλα έρευνας και θεραπείας.

Η πολιτική ιστορία, όμως, δεν ξεκίνησε από κάποιο τεχνοκρατικό γραφείο. Ξεκίνησε, σε μεγάλο βαθμό, από τη νέα αμερικανική εξουσία των podcasts. Ο Τζο Ρόγκαν, από τους πιο επιδραστικούς podcasters στον κόσμο και δημόσιος υποστηρικτής των ψυχεδελικών θεραπειών, φέρεται να έσπρωξε προσωπικά την υπόθεση μέχρι τον Τραμπ. Όπως έχει περιγράψει ο ίδιος, του μίλησε για την ιμπογκαΐνη και ο Τραμπ ανταποκρίθηκε σχεδόν ακαριαία, ρωτώντας αν ήθελαν έγκριση από τον FDA.

Στην πραγματικότητα, τίποτα δεν ήταν τόσο απλό. Μετά την αρχική εντολή, το σχέδιο πέρασε από το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και κατέληξε στο Domestic Policy Council, το Συμβούλιο Εσωτερικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, όπου η Χάιντι Όβερτον, γιατρός και σύμβουλος πολιτικής υγείας, ανέλαβε τη διαδικασία αναθεώρησης. Το αρχικό σχέδιο φέρεται να ήταν πολύ πιο φιλόδοξο: περιλάμβανε ιδέες όπως ειδικό «τσάρο» για τις ψυχεδελικές θεραπείες και μεγαλύτερες χρηματοδοτικές προβλέψεις. Στο τελικό κείμενο, πολλά από αυτά κόπηκαν. Ένα προτεινόμενο ταμείο 250 εκατομμυρίων δολαρίων περιορίστηκε σε συνεργασία 50 εκατομμυρίων με πολιτείες.

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ/φωτογραφία: Getty images

Η σύγκρουση δεν ήταν μόνο γραφειοκρατική. Για τους ακτιβιστές του Make America Healthy Again, του κινήματος υγείας που συνδέεται με τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και υπόσχεται ριζική ανατροπή στις πολιτικές για τη διατροφή, τα φάρμακα και τις χρόνιες νόσους, η Όβερτον προσωποποιεί ένα πρόβλημα: την τεχνοκρατική επιβράδυνση μιας αλλαγής που θέλουν τώρα. Για τους υπερασπιστές της, κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος σε μια τέτοια θέση: μεταφράζει πολιτική επιθυμία σε κείμενα που μπορούν να σταθούν νομικά, διοικητικά και επιστημονικά.

Η ιμπογκαΐνη έτσι γίνεται κάτι παραπάνω από ουσία. Γίνεται πεδίο μάχης ανάμεσα σε δύο ταχύτητες: την ταχύτητα του podcast, της προσωπικής μαρτυρίας και της πολιτικής παράκαμψης, και την αργή, συχνά απογοητευτική ταχύτητα της κλινικής δοκιμής, της ρυθμιστικής αξιολόγησης και της ιατρικής ασφάλειας. Η μία πλευρά λέει ότι άνθρωποι πεθαίνουν τώρα από εξαρτήσεις, αυτοκτονίες, μετατραυματικό στρες και κατάθλιψη, άρα δεν υπάρχει χρόνος για ατελείωτη αναμονή. Η άλλη λέει ότι ακριβώς επειδή οι άνθρωποι είναι ευάλωτοι, η υπόσχεση δεν μπορεί να προηγείται της απόδειξης.

Η μεγάλη πολιτική ανατροπή είναι ότι αυτό το άνοιγμα έρχεται από τη ρεπουμπλικανική Δεξιά. Για δεκαετίες, τα ψυχεδελικά ήταν κωδικοποιημένα ως υπόλειμμα των χίπις, της αντικουλτούρας και της αριστερής δυσπιστίας απέναντι στην εξουσία. Ο Ρίτσαρντ Νίξον τα έβαλε στην πιο σκληρή κατηγορία του πολέμου κατά των ναρκωτικών. Σήμερα, η ίδια παράδοση μετακινείται όχι μέσα από το παλιό λεξιλόγιο της απελευθέρωσης, αλλά μέσα από βετεράνους, τραύμα, οπιοειδή, πίστη στην ατομική μεταμόρφωση και καχυποψία απέναντι στη συμβατική φαρμακοβιομηχανία.

Η Χάιντι Όβερτον, σύμβουλος πολιτικής υγείας του Λευκού Οίκου, στο Οβάλ Γραφείο/φωτογραφία: Getty images

Οι βετεράνοι υπήρξαν το κλειδί αυτής της αλλαγής. Πολλοί ταξιδεύουν εδώ και χρόνια σε κλινικές εκτός ΗΠΑ, κυρίως στο Μεξικό ή σε άλλες χώρες όπου η ιμπογκαΐνη είναι διαθέσιμη, αναζητώντας βοήθεια για τραυματικές εμπειρίες, εξαρτήσεις ή ψυχική κατάρρευση. Οι ιστορίες τους, συχνά δραματικές και σχεδόν σωτηριολογικές, λειτούργησαν ως πολιτικό επιχείρημα που δύσκολα μπορούσε να αγνοηθεί από Ρεπουμπλικανούς βουλευτές και συντηρητικούς σχολιαστές. Κανείς δεν θέλει να εμφανιστεί ως ο άνθρωπος που αρνείται μια πιθανή θεραπεία σε έναν βετεράνο.

Αλλά εδώ αρχίζει και ο κίνδυνος του «θαύματος». Η ψυχεδελική θεραπεία δεν είναι απλώς μια δόση και μια αποκάλυψη. Στις σοβαρές κλινικές μελέτες, συνδέεται με προετοιμασία, παρακολούθηση, ψυχοθεραπευτική υποστήριξη και φροντίδα μετά την εμπειρία. Η ιμπογκαΐνη ειδικά είναι από τις πιο έντονες ουσίες του πεδίου: μπορεί να προκαλέσει πολύωρες, εξαντλητικές εμπειρίες και απαιτεί αυστηρό ιατρικό έλεγχο, ιδίως λόγω των καρδιακών κινδύνων. Το να παρουσιαστεί ως θεραπεία «μια φορά και τελείωσες» δεν είναι απλώς υπερβολή. Μπορεί να γίνει επικίνδυνο.

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει εγκρίνει την ιμπογκαΐνη ως θεραπεία. Αυτό που συμβαίνει είναι διαφορετικό: ο FDA επιταχύνει διαδικασίες αξιολόγησης για ορισμένες ψυχεδελικές θεραπείες και έχει αφήσει να προχωρήσει πρώιμη κλινική μελέτη για τη noribogaine hydrochloride, ένα παράγωγο της ιμπογκαΐνης, σε σχέση με τη διαταραχή χρήσης αλκοόλ. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτό και στην ιδέα ότι «η ιμπογκαΐνη εγκρίνεται» είναι τεράστια.

Γι’ αυτό και η υπόθεση είναι τόσο χαρακτηριστική της εποχής. Ένα περιθωριακό θεραπευτικό αφήγημα περνά από podcasts και προσωπικές μαρτυρίες σε κυβερνητικό διάταγμα. Μια ουσία με πραγματικό ερευνητικό ενδιαφέρον γίνεται πολιτικό σύμβολο. Μια Δεξιά που κάποτε έβλεπε τα ψυχεδελικά ως ηθική απειλή τα ξαναδιαβάζει ως πιθανό εργαλείο θεραπείας για στρατιώτες, εξαρτημένους και ανθρώπους που το παραδοσιακό σύστημα δεν έσωσε.

Ανάμεσα στην ελπίδα και στην υπερβολή υπάρχει, όμως, μεγάλη απόσταση. Η ιμπογκαΐνη μπορεί πράγματι να αποδειχθεί σημαντική για κάποιες μορφές θεραπείας. Μπορεί και όχι. Μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν εξαντλήσει άλλες επιλογές. Μπορεί, αν χρησιμοποιηθεί βιαστικά ή εμπορικά, να βλάψει. Το βέβαιο είναι ότι έχει ήδη κάνει κάτι εντυπωσιακό: ανάγκασε την αμερικανική πολιτική να μιλήσει για ψυχεδελικά με όρους όχι αντικουλτούρας, αλλά δημόσιας υγείας.

Και αυτό ίσως είναι το πραγματικό σημείο της ιστορίας. Η ιμπογκαΐνη δεν μπήκε στο Οβάλ Γραφείο επειδή η επιστήμη ολοκλήρωσε τη συζήτηση. Μπήκε επειδή η κουλτούρα, η πολιτική και η απόγνωση πολλών ανθρώπων κινήθηκαν πιο γρήγορα από τους θεσμούς.

Τώρα το ερώτημα είναι αν οι θεσμοί θα προλάβουν να βάλουν κανόνες πριν η υπόσχεση γίνει ακόμη ένα αμερικανικό θαύμα προς πώληση.

με στοιχεία από NYT, Skynews , Atlantic