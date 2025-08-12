Ο Τραμπ μειώνει τις προσδοκίες για τη συνάντηση με Πούτιν: «Είναι διερευνητική»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε «διερευνητική» τη συνάντηση που θα έχει στις 15 Αυγούστου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, την πρώτη επίσκεψη Ρώσου ηγέτη στις ΗΠΑ εδώ και σχεδόν μια δεκαετία. Στόχος, όπως είπε, είναι να δει «τα περιθώρια συμφωνίας», τονίζοντας όμως ότι «δεν είναι δική του δουλειά να κλείσει τη συμφωνία».

Ο Τραμπ δήλωσε πως μετά τη συνάντηση θα επικοινωνήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, πιθανώς την ίδια στιγμή που θα αποχωρεί από τη συνάντηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν σκοπεύει να καλέσει τον Ζελένσκι στην Αλάσκα, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής απευθείας συνάντησης με τον Πούτιν, υπό δική του διαμεσολάβηση.

Η στάση αυτή έρχεται μετά την κατηγορηματική άρνηση του Ζελένσκι να παραχωρήσει εδάφη ως προϋπόθεση για κατάπαυση πυρός, επικαλούμενος την ανάγκη συνταγματικής έγκρισης. Ο Πούτιν απαιτεί την πλήρη παραχώρηση του Ντονμπάς και της Κριμαίας για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι ενδέχεται να υπάρξουν «αλλαγές στις γραμμές του μετώπου», επιδιώκοντας να επιστραφεί στην Ουκρανία μέρος των κατεχόμενων περιοχών. Ωστόσο, μια τέτοια συμφωνία θα σήμαινε στρατιωτική νίκη για τη Ρωσία που δεν έχει καταφέρει στο πεδίο από το 2022.

Η ΕΕ, μέσω της Ύπατης Εκπροσώπου Κάγια Κάλας, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να γίνουν παραχωρήσεις χωρίς πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση πυρός. Η κοινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών, με εξαίρεση την Ουγγαρία, υπογραμμίζει ότι κάθε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να σέβεται την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Η σύνοδος στην Αλάσκα αποτελεί υψηλού ρίσκου κίνηση για τον Τραμπ, ο οποίος είχε υποσχεθεί γρήγορο τέλος του πολέμου, αλλά μέχρι στιγμής βλέπει τις προσπάθειές του να σκοντάφτουν σε σκληρές απαιτήσεις από το Κρεμλίνο και έντονη ανησυχία από τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Με πληροφορίες από Bloomberg