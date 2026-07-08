Ο Τραμπ λέει πως Ζελένσκι και Πούτιν «θα συναντηθούν σύντομα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη (8/7), στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, ότι σκοπεύει να μιλήσει αργότερα μέσα στην ημέρα με τον Ρώσο πρόεδρο,

Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η αποκάλυψη έγινε ενώ καθόταν δίπλα στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης.

«Θα μιλήσω μαζί του σήμερα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους, ζητώντας να του θέσουν κάποια ερώτηση σχετικά με τον Ρώσο πρόεδρο.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι πιέζει τον Πούτιν να συμφωνήσει σε μια ουδέτερη, τρίτη τοποθεσία όπου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο μέλλον συνάντηση με τον Ζελένσκι για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πούτιν πρότεινε αρχικά ως ιδανικό τόπο συνάντησης τη Μόσχα, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την ιδέα λέγοντας: «Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει έτσι.»

Ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Πούτιν και ο Ζελένσκι θα συναντηθούν «σύντομα» και ότι «κάτι θετικό θα συμβεί», ελπίζοντας πως μια συμφωνία θα οδηγήσει στο τέλος του πολέμου, θα σώσει ζωές και θα επιτρέψει στην Ουκρανία να ανοικοδομηθεί.

Ζελένσκι: Ο Πούτιν δεν έχει πλέον το πάνω χέρι

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θεωρεί πως οι όροι που θέτει πλέον ο Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου αλλάζουν, καθώς η Ρωσία δεν καθορίζει πλέον τις εξελίξεις στο μέτωπο.

«Στην αρχή της πλήρους κλίμακας εισβολής ήταν ισχυρότερος. Τώρα όμως πιστεύω ότι δεν έχει το πάνω χέρι», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία έχει καταφέρει να αμυνθεί χάρη στις εξελίξεις στον πόλεμο των drones και στη στρατιωτική τεχνολογία, καθώς πλέον η τεχνολογική υπεροχή έχει μεγαλύτερη σημασία από τον απλό αριθμό στρατιωτών.

«Προσπαθούμε να μεταφέρουμε αυτόν τον πόλεμο από το πεδίο της μάχης στον ουρανό. Γι’ αυτό αρχίσαμε να ελέγχουμε το πεδίο της μάχης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό», ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων, ο Τραμπ παρενέβη για να υπογραμμίσει ότι η Ουκρανία διαθέτει ισχυρή διεθνή στήριξη.

«Μόλις έφυγα από μια αίθουσα γεμάτη υποστήριξη για την Ουκρανία — κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες και τον Καναδά», είπε.

Σε πιο χαλαρό τόνο, ο Τραμπ ρώτησε αστειευόμενος τον Ζελένσκι αν θα πήγαινε στη Μόσχα, με τον Ουκρανό πρόεδρο να απαντά: «Είναι δύσκολο, υπάρχουν πολλά ουκρανικά drones εκεί… Είναι επικίνδυνο για μένα».

Trump: Would you go to Moscow?



Zelensky: It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. pic.twitter.com/onbXJu1CCU — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Τραμπ: Η κλιμάκωση μπορεί να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε επίσης τις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, χαρακτηρίζοντάς τες «κλιμάκωση που μπορεί να βοηθήσει να οδηγηθούμε στο τέλος του πολέμου».

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δήλωσε ότι η αυξανόμενη ικανότητα της Ουκρανίας να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία έχει αλλάξει τη δυναμική του πολέμου.

«Οι Ρώσοι δυσκολεύονται πλέον περισσότερο να υπερασπιστούν τον δικό τους εναέριο χώρο. Ελπίζουμε ότι αυτό θα δημιουργήσει τον χώρο για διαπραγματεύσεις και τον τερματισμό του πολέμου», είπε ο Ρούμπιο.

Τέλος, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την αδειοδοτημένη παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία.

BREAKING: Trump to Zelensky:



We are gonna give you a license to make Patriots.



This way he can't complain that we are not giving him enough.



Make them yourself. pic.twitter.com/HZFarZce0a — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Με πληροφορίες από CNN