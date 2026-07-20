Ο Τραμπ λέει πως ο Νετανιάχου δεν πρόκειται να συλληφθεί «για κανέναν λόγο και με κανέναν τρόπο» στη Νέα Υόρκη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, «δεν θα συλληφθεί» όταν επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο, απαντώντας στις δηλώσεις του δημάρχου της πόλης, Ζόχραν Μαμντάνι, ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο εξετάζεται.

Ο Μαμντάνι έχει αναφέρει ότι η νομική υπηρεσία του Δήμου της Νέας Υόρκης συζητά το ενδεχόμενο σύλληψης του Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του στην πόλη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

«Πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ανήκει στη Χάγη», δήλωσε ο Μαμντάνι στο podcast «The Interview» των New York Times.

«Είναι εγκληματίας πολέμου, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αυτή είναι μια άποψη που συμμερίζονται πολλοί άνθρωποι, εξαιτίας όσων έχουν προκαλέσει οι ενέργειές του όλα αυτά τα χρόνια», πρόσθεσε.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί, με κανέναν τρόπο και για κανέναν λόγο, όσο βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι: «Δίνει μάχη απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία πρόσφατα σκότωσε 52.000 αθώους διαδηλωτές και τα τελευταία 47 χρόνια έχει ευθύνη για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών και πολλών άλλων ανθρώπων.

Οι μόνοι που θα έπρεπε να συλληφθούν είναι εκείνοι που οδήγησαν το Ιράν σε αυτή την πρωτοφανή δίνη θανάτου και καταστροφής, κάτι που θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί εδώ και χρόνια από προηγούμενους προέδρους».

🚨WATCH: Donald Trump must be reacting to Zohran Mamdani saying Netanyahu belongs in the Hague. He's a war criminal.👇



Mamdani also added that we are looking at all our legal obligations to arrest Netanyahu and that the ICC has a warrant out for him.pic.twitter.com/yoxATO2BHb — The Global Watchdog (@glwatchdog) July 20, 2026

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) εξέδωσε στις 21 Νοεμβρίου 2024 ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ότι φέρει ευθύνη για εγκλήματα πολέμου, μεταξύ των οποίων η χρήση της λιμοκτονίας ως μεθόδου πολέμου και η εσκεμμένη επίθεση κατά άμαχου πληθυσμού στη Γάζα. Παράλληλα, του αποδίδει και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως φόνο, διώξεις και άλλες απάνθρωπες πράξεις, για την περίοδο από τις 8 Οκτωβρίου 2023 έως τουλάχιστον τις 20 Μαΐου 2024.

Η υπόθεση αφορά τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, που ακολούθησε την επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το γραφείο του Νετανιάχου επιτέθηκε την Κυριακή τόσο στο ΔΠΔ όσο και στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης.

«Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι ένα δικαστήριο-παρωδία, το οποίο δεν έχει καμία δικαιοδοσία επί Αμερικανών ή Ισραηλινών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου είναι «ανυπόστατο» και εκδόθηκε από τον πρώην εισαγγελέα του ΔΠΔ, Καρίμ Καν, λίγες ημέρες πριν γίνουν δημόσιες καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά.

«Αντί να στηρίζει την εγκληματική συμπεριφορά του Καν, ο κ. Μαμντάνι θα έπρεπε να ασχοληθεί με τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι πολιτικές του στη Νέα Υόρκη», ανέφερε ακόμη η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «όπως και ο Καρίμ Καν, έτσι και ο Μαμντάνι φαίνεται να επιδιώκει να αποσπάσει την προσοχή της κοινής γνώμης από τα δικά του λάθη, επιτιθέμενος στον ηγέτη του εβραϊκού κράτους και της μοναδικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή».

Με πληροφορίες από CNBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Μαμντάνι εξετάζει το ενδεχόμενο σύλληψης του Νετανιάχου εάν επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Μπορεί όντως ο Μαμντάνι να συλλάβει τον Νετανιάχου;