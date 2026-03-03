O Τραμπ λέει ότι θα διακόψει κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία - «Φέρθηκε απαίσια»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα διακόψουν κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία, καθώς η Μαδρίτη αρνήθηκε να επιτρέψει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν ισπανικές βάσεις για τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

«Η Ισπανία φέρθηκε απαίσια», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στον Λευκό Οίκο, συμπληρώνοντας ότι ζήτησε από τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ «να διακόψει κάθε συναλλαγή» με την Ισπανία.

«Θα διακόψουμε κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία. Δεν θέλουμε να έχουμε καμιά σχέση με την Ισπανία», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος.

Τον Ιούνιο του 2025, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ απέρριψε την πρόταση του ΝΑΤΟ για αύξηση των αμυντικών δαπανών των μελών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035 — δηλαδή πάνω από διπλάσιο του αρχικού στόχου του 2% — χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη» και «αντιπαραγωγική».

Το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της US Census Bureau, οι ΗΠΑ αντάλλαξαν εμπορεύματα αξίας 47,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Ισπανία, με τις εξαγωγές των ΗΠΑ να υπερβαίνουν κατά 4,6 δισεκατομμύρια τις εισαγωγές. Αυτό σημαίνει ότι η απειλή Τραμπ για περιορισμό του εμπορίου θα μπορούσε να πλήξει περισσότερο τις αμερικανικές επιχειρήσεις παρά τις ισπανικές.

«Και τώρα η Ισπανία είπε ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις βάσεις της», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Η Ισπανία δεν έχει τίποτα που χρειαζόμαστε, εκτός από εξαιρετικούς ανθρώπους.»

Ο Γερμανός καγκελάριος σχολίασε την αύξηση των δαπανών του ΝΑΤΟ: «Όπως είπε ο πρόεδρος, σωστά, η Ισπανία είναι η μόνη που δεν είναι διατεθειμένη να το δεχθεί. Προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι αυτό αποτελεί μέρος της κοινής μας ασφάλειας.»

