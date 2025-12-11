Ο Τραμπ λανσάρει την 1 εκατ. δολαρίων «Trump Gold Card» για βίζα σε εύπορους μετανάστες

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επίσημα τη νέα «Trump Gold Card», ένα πρόγραμμα που δημιουργεί έναν παράλληλο δρόμο για ταχεία απόδοση αμερικανικής βίζας σε ξένους υπηκόους, με αντάλλαγμα μια οικονομική συνεισφορά ύψους 1 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το πρόγραμμα επιτρέπει σε ιδιώτες να επισπεύσουν τη διαδικασία απόκτησης άδειας μόνιμης διαμονής στις ΗΠΑ, ενώ εταιρείες μπορούν να πληρώσουν 2 εκατ. δολάρια για να φέρουν συγκεκριμένο εργαζόμενο στη χώρα.

Η σχετική πλατφόρμα trumpcard.gov ενεργοποιήθηκε την Τετάρτη, αναφέροντας ότι μετά την αίτηση και έναν αρχικό έλεγχο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν άδεια διαμονής «σε χρόνο ρεκόρ», καταβάλλοντας επιπλέον 15.000 δολάρια σε τέλη επεξεργασίας.

Ντόναλντ Τραμπ: Πώς λειτουργεί η διαδικασία

Η υπηρεσία υπόσχεται ότι, μόλις κατατεθούν τα δικαιολογητικά, η εξέταση της αίτησης θα ολοκληρώνεται «σε διάστημα εβδομάδων». Στη συνέχεια ακολουθεί συνέντευξη και συμπληρωματικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι επιτυχόντες θα λάβουν καθεστώς μόνιμου κατοίκου μέσω των κατηγοριών EB-1 ή EB-2, που αφορούν άτομα «εξαιρετικών» ή «εξαιρετικά υψηλών» δεξιοτήτων.

Η κυβέρνηση προαναγγέλλει και δεύτερη, ακόμη πιο ακριβή επιλογή: την «Platinum Card», η οποία θα κοστίζει 5 εκατ. δολάρια και θα επιτρέπει στους κατόχους να περνούν έως και 270 ημέρες στις ΗΠΑ χωρίς φορολόγηση ξένων εισοδημάτων.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα ενεργοποιηθεί.

Ντόναλντ Τραμπ: Κριτική και αντιδράσεις

Το νέο πρόγραμμα ανακοινώνεται σε μια περίοδο έντονης σκλήρυνσης της μεταναστευτικής πολιτικής, με τον Τραμπ να περιορίζει ή να παγώνει σχεδόν κάθε μορφή νόμιμης και παράτυπης εισόδου στη χώρα.

Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ δήλωσε ότι το πρόγραμμα τροποποιεί το ήδη υπάρχον EB-5, το οποίο επιτρέπει επενδύσεις στις ΗΠΑ με αντάλλαγμα βίζα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση υπολογίζει ότι από την πώληση εκατομμυρίων «Gold Cards» θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για τη μείωση του εθνικού χρέους.

Ωστόσο, νομικοί ειδικοί επισημαίνουν ότι η κατάργηση ή ριζική αλλαγή του EB-5 θα απαιτούσε νομοθετική πράξη του Κογκρέσου, κάτι που δεν συμβαίνει εδώ.

Παρά τις αμφιβολίες, ο Τραμπ δηλώνει ότι στόχος είναι να προσελκύσει «τα πιο εξαιρετικά ταλέντα», αφήνοντας αιχμές ότι το υφιστάμενο σύστημα επιτρέπει την είσοδο «του κατώτερου τεταρτημορίου» μεταναστών.

