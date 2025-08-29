Ο Τραμπ «κόβει» από τη Χάρις την επιπλέον ασφάλεια των Μυστικών Υπηρεσιών

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε την ενισχυμένη προστασία της Καμάλα Χάρις από τη Secret Service, (Μυστικές Υπηρεσίες) των ΗΠΑ, ενόψει της περιοδείας για το νέο της βιβλίο.

Επικαλούμενο αντίγραφο μιας σχετικής επιστολής, το CNN μετέδωσε, ότι ο Τραμπ ακύρωσε τα μέτρα προστασίας που παρείχαν οι Μυστικές Υπηρεσίες για την ασφάλεια της πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ και αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές.

Σύμφωνα με το BBC, η επιπλέον προστασία που είχε εξασφαλίσει για τη Χάρις ο Τζο Μπάιντεν -πριν αποχωρήσει από το αξίωμα- ανακλήθηκε με απόφαση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Ως πρώην αντιπρόεδρος, η Χάρις δικαιούνταν βάσει νόμου έξι μήνες πρόσθετης προστασίας από την αποχώρησή της τον Ιανουάριο, οι οποίοι θα έληγαν τον Ιούλιο. Η θητεία της είχε παραταθεί για έναν ακόμη χρόνο με εκτελεστική εντολή που υπέγραψε ο Μπάιντεν, όμως αυτή ανακλήθηκε με υπόμνημα του Τραμπ, το οποίο έκανε γνωστό το BBC και όπως σημειώνει, αυτό το υπόμνημα φέρει ημερομηνία 28 Αυγούστου.

Ο Τραμπ αφήνει τη Χάρις χωρίς ενισχυμένη προστασία λίγο πριν την περιοδεία της

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες προτού η Κάμαλα Χάρις ξεκινήσει την περιοδεία της για την προώθηση του βιβλίου της «107 Days», ενός απολογισμού της βραχύβιας και τελικά ανεπιτυχούς προεδρικής εκστρατείας της το 2024.

Σε επιστολή που αποκάλυψε το BBC, ζητείται από την Μυστική Υπηρεσία να «τερματίσει οποιαδήποτε διαδικασία ασφαλείας είχε εγκριθεί μέσω Εκτελεστικού Υπομνήματος, πέραν αυτών που απαιτεί ο νόμος» από την 1η Σεπτεμβρίου. Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε την απόφαση, όπως μεταφέρει το πρακτορείο ειδήσεων.

Πηγές που μίλησαν στο CBS, εταίρο του BBC στις ΗΠΑ, ανέφεραν ότι πρόσφατη αξιολόγηση απειλής δεν εντόπισε λόγους που να δικαιολογούν την επέκταση της φρουράς πέρα από το εξαμηνιαίο όριο που προβλέπεται.

Ο σύζυγος της Χάρις, Νταγκ Έμχοφ, έμεινε επίσης χωρίς προστασία από την 1η Ιουλίου, με τη λήξη του νομικά προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου για τους συζύγους πρώην αντιπροέδρων.

Με την απώλεια της μυστικής προστασίας η Χάρις δεν θα έχει πλέον πράκτορες για την ίδια και την περιουσία της στο Λος Άντζελες, ούτε και πρόσβαση σε επιχειρήσεις προληπτικής συλλογής πληροφοριών για πιθανές απειλές. Το κόστος μιας αντίστοιχης ιδιωτικής ασφάλειας εκτιμάται σε εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Μέχρι ώρας, δεν έχει γίνει ξεκάθαρο, ποιος θα μπορούσε να αναλάβει την προστασία της Κάμαλα Χάρις στο μέλλον.

