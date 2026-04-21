Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social κατηγόρησε σήμερα το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία».

Ουάσινγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν να ανταλλάσσουν απειλές, προπαραμονή του τέλους της κατάπαυσης του πυρός δυο εβδομάδων που κήρυξαν, με την αβεβαιότητα για ενδεχόμενη επανέναρξη των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων στην πρωτεύουσα Πακιστάν παραμένει.

Αβεβαιότητα για τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Πηγή διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ότι αμερικανική αντιπροσωπεία θα αναχωρήσει «σύντομα» για να διεξαγάγει συνομιλίες με αντιπροσώπους της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Εντούτοις, δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Στην Ουάσινγκτον δεν κυκλοφορούσε καμιά επίσημη πληροφορία για τις πιθανές συνομιλίες.

Παράλληλα, δεν έχει αναχωρήσει ακόμη καμία ιρανική αντιπροσωπεία για το Πακιστάν για να μετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση, διαψεύδοντας διεθνή δημοσιεύματα που ανακοινώνουν ταξίδι Ιρανών αντιπροσώπων στο Ισλαμαμπάντ και προγραμματισμένες ώρες για αμερικανοϊρανικές συνομιλίες.

«Μέχρι στιγμής, καμία ιρανική αντιπροσωπεία δεν έχει αναχωρήσει για το Ισλαμαμπάντ, στο Πακιστάν, είτε πρόκειται για βασική είτε για δευτερεύουσα αντιπροσωπεία», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, διαψεύδοντας πληροφορίες περί του αντιθέτου.

Ανώτερος στρατιωτικός διοικητής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τον οποίο επικαλέστηκε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Τεχεράνης Tasnim, προειδοποίησε παράλληλα σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να δώσουν «άμεση και αποφασιστική απάντηση» σε οποιαδήποτε νέα εχθρική ενέργεια από τους αντιπάλους του.

Ο Αλί Αμπντολαχί, ο διοικητής του κεντρικού επιτελείου επιχειρήσεων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων Χατάμ Αλ Ανμπίγια, δήλωσε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το πάνω χέρι στο στρατιωτικό πεδίο, όπως και στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, και δεν θα επιτρέψει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να «δημιουργήσει ψευδή αφηγήματα για την κατάσταση στο πεδίο».