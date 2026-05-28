Ο Τραμπ καταθέτει νέα αγωγή ύψους 10 δισ. δολαρίων κατά της Wall Street Journal

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε νέα εκδοχή της αγωγής δυσφήμισης ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της Wall Street Journal και της μητρικής της εταιρείας News Corp., σχετικά με δημοσίευμα που αναφερόταν στις φερόμενες στενές σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά την απόρριψη της αρχικής αγωγής από δικαστή.

Η αναθεωρημένη αγωγή κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα, εντός της προθεσμίας που είχε ορίσει ο δικαστής, ο οποίος είχε απορρίψει την πρώτη προσφυγή κρίνοντας ότι δεν περιλάμβανε επαρκείς ισχυρισμούς περί «πραγματικής κακοβουλίας» (“actual malice”) εις βάρος του Αμερικανού προέδρου - ένα ιδιαίτερα αυστηρό νομικό κριτήριο για υποθέσεις δυσφήμισης που αφορούν δημόσια πρόσωπα.

Η αγωγή αφορά δημοσίευμα του Ιουλίου 2025, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ φέρεται να είχε στείλει το 2003 ένα «πικάντικο» σημείωμα γενεθλίων στον καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν. Το σημείωμα, σύμφωνα με το άρθρο, ήταν δακτυλογραφημένο μέσα στο σκίτσο γυμνής γυναίκας και έφερε την υπογραφή του Τραμπ στο σημείο του εφηβαίου.

Το μήνυμα κατέληγε με τη φράση: «Χρόνια πολλά - και μακάρι κάθε μέρα να είναι άλλο ένα υπέροχο μυστικό». Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το σημείωμα είναι πλαστό.

«Τη στιγμή της δημοσίευσης, οι εναγόμενοι αγνόησαν απερίσκεπτα το εάν οι δυσφημιστικές δηλώσεις ήταν αληθείς ή απέφυγαν σκόπιμα να ανακαλύψουν την αλήθεια», ανέφερε ο δικηγόρος του Τραμπ, Αλεχάντρο Μπρίτο, στη νέα αγωγή.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής, Ντάριν Γκέιλς, είχε απορρίψει την πρώτη εκδοχή της αγωγής τον Απρίλιο, κρίνοντας ότι «δεν πλησιάζει καν» το απαιτούμενο νομικό όριο για να στοιχειοθετηθεί δυσφήμιση κατά δημόσιου προσώπου. Το κριτήριο της «πραγματικής κακοβουλίας» απαιτεί να αποδειχθεί ότι το μέσο ενημέρωσης γνώριζε πως η επίμαχη πληροφορία ήταν ψευδής ή ενήργησε με αδιαφορία για το αν ήταν αληθινή.

Με τη νέα αγωγή, ο Τραμπ επιχειρεί να ενισχύσει αυτούς τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι οι δημοσιογράφοι, η Wall Street Journal, ο εκδότης Dow Jones και ο επίτιμος πρόεδρος της News Corp., Ρούπερτ Μέρντοχ, δημοσίευσαν την ιστορία γνωρίζοντας ότι ήταν ψευδής ή αδιαφορώντας για την αλήθεια.

Η News Corp. δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Εκπρόσωπος της νομικής ομάδας του Τραμπ χαρακτήρισε τη νέα αγωγή «δυναμίτη».

«Ο πρόεδρος θα συνεχίσει να ζητά λογοδοσία από όσους παραπλανούν τον αμερικανικό λαό με fake news και συκοφαντίες», δήλωσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τη νέα προσφυγή, η Wall Street Journal έκανε μια «κατάφωρη παράλειψη» μη εξηγώντας γιατί το υποτιθέμενο σημείωμα του Τραμπ ήταν γραμμένο σε τρίτο πρόσωπο, ποιος το είχε δακτυλογραφήσει και με ποιον τρόπο το απέκτησε η εφημερίδα.

Η αγωγή επαναφέρει επίσης τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η Wall Street Journal απέτυχε να δημοσιεύσει φωτογραφία του επίμαχου γράμματος μαζί με το άρθρο ή να το υπερασπιστεί δημόσια παρά μόνο μήνες αργότερα, υποστηρίζοντας ότι και αυτό αποτελεί ένδειξη «πραγματικής κακοβουλίας».

Κατά την απόρριψη της πρώτης αγωγής, ο δικαστής είχε σημειώσει ότι από το ίδιο το άρθρο προέκυπτε πως η Wall Street Journal δεν ενήργησε απερίσκεπτα, καθώς είχε επικοινωνήσει με τον Τραμπ και άλλους αξιωματούχους για σχόλιο πριν από τη δημοσίευση.

Ο δικαστής δεν αποφάνθηκε για το αν το δημοσίευμα ήταν πράγματι δυσφημιστικό, ούτε για το αν ο Τραμπ είχε όντως γράψει το επίμαχο σημείωμα, τονίζοντας ότι ήταν πολύ νωρίς για τέτοια συμπεράσματα.

Με πληροφορίες από Bloomberg