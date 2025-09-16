Ο Τραμπ καταθέτει αγωγή 15 δισ. δολαρίων κατά των New York Times

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι καταθέτει αγωγή ύψους 15 δισ. δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμηση κατά των New York Times και τεσσάρων δημοσιογράφων της εφημερίδας.

Η αγωγή, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Φλόριντα τη Δευτέρα, αναφέρεται σε άρθρα αλλά και ένα βιβλίο που εκδόθηκαν την περίοδο πριν από τις εκλογές του 2024. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι αποτελούν μέρος ενός «δεκαετιών μακροχρόνιου μοτίβου σκόπιμης και κακόβουλης δυσφήμησης».

Σύμφωνα με το κείμενο της αγωγής, οι New York Times «δημοσίευσαν δηλώσεις με γνώση της αναλήθειας τους ή με απερίσκεπτη αδιαφορία για το αν ήταν αληθείς ή ψευδείς».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε: «Οι New York Times επιτρέπεται να ψεύδονται, να με συκοφαντούν και να με δυσφημούν για πολύ καιρό. Αυτό τελειώνει ΤΩΡΑ!».

Ο πρόεδρος κατηγόρησε την εφημερίδα ότι λειτουργεί ως «εικονικό φερέφωνο της ριζοσπαστικής αριστεράς και του Δημοκρατικού Κόμματος», επικαλούμενος μεταξύ άλλων την υποστήριξή της προς την Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024.

Το μέσο είχε γράψει πρόσφατα ότι ο Τραμπ απειλούσε με αγωγή λόγω δημοσιευμάτων που τον συνέδεαν με ένα «χυδαίο» σημείωμα γενεθλίων στον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, ισχυρισμό που ο ίδιος αρνείται.

Προηγούμενες αγωγές κατά ΜΜΕ

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ προσφεύγει δικαστικά κατά μεγάλων ΜΜΕ. Τον Ιούλιο είχε στραφεί κατά της Wall Street Journal και του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ, ζητώντας 10 δισ. δολάρια για δυσφήμηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε επίσης αγωγές που είχε καταθέσει στο παρελθόν κατά του ABC News και του παρουσιαστή Τζορτζ Στεφανόπουλος, καθώς και κατά της Paramount για συνέντευξη της Χάρις στο «60 Minutes». Οι υποθέσεις αυτές είχαν διευθετηθεί εξωδικαστικά με αποζημιώσεις 15 και 16 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα.

Οι New York Times δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει δημόσια την αγωγή.