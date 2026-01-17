Ο Τραμπ καλεί τον Ερντογάν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» που θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας.

Η Τουρκία το επιβεβαίωσε, μέσω του διευθυντή επικοινωνίας της τουρκικής Δημοκρατίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, ο οποίος έγραψε στο X: «Τη 16η Ιανουαρίου του 2026, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ως πρόεδρος ιδρυτής του Συμβουλίου Ειρήνης, έστειλε μία επιστολή στο πρόεδρό μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την οποία τον προσκαλεί να γίνει ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης».

Την Παρασκευή, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε μερικά από τα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης, υπό την προεδρία Τραμπ. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκάς Χακάν Φιντάν ανακοινώθηκε ως ένα από τα μέλη του «Εκτελεστικού Συμβουλίου για τη Γάζα» μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ και τον γαμπρό του, Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ.

Πρόσκληση έλαβε και η Αίγυπτος, αφού ο Τραμπ θέλει να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα και ο πρόεδρος Σίσι.

Μέχρι σήμερα, σχολιάζει το BBC «δεν έχουν ανακοινωθεί γυναίκες και Παλαιστίνιοι σε αυτό το ανώτατο επίπεδο, αλλά ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι θα ανακοινωθούν επιπλέον μέλη τις επόμενες εβδομάδες».