Ο Τραμπ χρησιμοποίησε το τηλεοπτικό διάγγελμά του για να αμφισβητήσει ξανά την ήττα του στις εκλογές του 2020

Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε το τηλεοπτικό διάγγελμά του προς το έθνος, το βράδυ της Πέμπτης (16/7), για να ενισχύσει τη μακροχρόνια προσπάθειά του να καλλιεργήσει αμφιβολίες σχετικά με τη νομιμότητα των αμερικανικών εκλογών και να αμφισβητήσει την ήττα του στις εκλογές του 2020.

Η επανάληψη από τον Αμερικανό πρόεδρο θεωριών που έχουν απορριφθεί σχετικά με τις εκλογές πριν από έξι χρόνια και η αδυναμία του να αποδεχθεί την ήττα του οδήγησαν σε μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές της αμερικανικής ιστορίας, όταν πλήθος υποστηρικτών του εξαπέλυσε βίαιη επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021, τις τελευταίες ημέρες της πρώτης του θητείας.

Τώρα που επέστρεψε στην εξουσία, ο Τραμπ επέλεξε να επαναφέρει το θέμα, παρά τις επίμονες ανησυχίες των ψηφοφόρων για το αυξανόμενο κόστος ζωής, την κλιμάκωση των αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν σε μια σύγκρουση χωρίς ορατό τέλος και την αυστηρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησής του, η οποία δέχεται διακομματική κριτική για τις κατά καιρούς θανατηφόρες μεθόδους της.

Τι ανέφερε στην ομιλία του

Η ομιλία του χαρακτηρίστηκε από αντιφάσεις. Ένας πρόεδρος που έχει εκλεγεί δύο φορές διαμαρτυρήθηκε για τη μοναδική προσωπική εκλογική του ήττα, κατηγόρησε για συγκάλυψη αξιωματούχους της δικής του πρώτης κυβέρνησης και επανέφερε ισχυρισμούς ότι ξένες χώρες επιχείρησαν να βλάψουν τις εκλογικές του προοπτικές, παραμένοντας ταυτόχρονα σιωπηλός σχετικά με ενέργειες άλλων χωρών που, σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, στόχευαν στην ενίσχυση της δικής του υποψηφιότητας.

President Trump Delivers an Address to the Nation, Jul. 16, 2026 https://t.co/GHD5LO2HIa — The White House (@WhiteHouse) July 17, 2026

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε την ομιλία του για να δικαιολογήσει την προσπάθειά του να περάσει από το Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα επιβάλλει αυστηρή υποχρέωση επίδειξης ταυτότητας στους ψηφοφόρους, το οποίο δεν έχει προχωρήσει επειδή δεν διαθέτει επαρκή υποστήριξη ούτε από τους Ρεπουμπλικανούς.

«Η Αμερική επέστρεψε και τα πηγαίνει πραγματικά πολύ καλά, αλλά εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως, γιατί καμία χώρα δεν μπορεί να είναι σπουδαία χωρίς δίκαιες και έντιμες εκλογές», δήλωσε.

Οι κατηγορίες προς την Κίνα

Ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του με μια αυστηρή προειδοποίηση για όσα περιέγραψε ως προβλήματα του εκλογικού συστήματος και ανακοίνωσε ότι δίνει στη δημοσιότητα έγγραφα, τα οποία έως τώρα ήταν διαβαθμισμένα, σχετικά με τις εκλογές του 2020 και του 2018, όταν έχασε τις προεδρικές εκλογές και το κόμμα του υπέστη απώλειες.

Η ομιλία του παρουσίασε ισχυρισμούς περί ξένης παρέμβασης και επιρροής χωρίς το απαραίτητο πλαίσιο και δεν προσκόμισε αποδείξεις ότι αλλοιώθηκαν ψήφοι ή ότι μεταβλήθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Τραμπ επικεντρώθηκε στην Κίνα, ενώ υποβάθμισε τον ρόλο της Ρωσίας, μιας χώρας που, σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ευνοούσε τον Τραμπ τόσο το 2016 όσο και το 2020 και διεξήγαγε εκτεταμένες εκστρατείες επιρροής με στόχο να ενισχύσει την υποψηφιότητά του έναντι του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020.

Παρά το γεγονός ότι επικεντρώθηκε στην Κίνα, ο Τραμπ δεν άσκησε κριτική ούτε απηύθυνε προειδοποίηση προς τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, τον οποίο επί χρόνια έχει επαινέσει.

Οι ειδικοί στην ασφάλεια των εκλογών επισημαίνουν ότι το αποκεντρωμένο αμερικανικό εκλογικό σύστημα, στο οποίο την ευθύνη των εκλογών έχουν οι πολιτείες και όχι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αποτελεί πλεονέκτημα. Οι Αμερικανοί ψηφίζουν σε περισσότερες από 10.000 διαφορετικές εκλογικές περιφέρειες, με διαφορετικούς κανόνες, γεγονός που καθιστά τις εκλογές ιδιαίτερα πολύπλοκες αλλά και ανθεκτικές σε εκτεταμένη νοθεία.

Καμία αξιόπιστη πληροφορία από τις υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχει δείξει ότι η καταμέτρηση των ψήφων το 2020 χειραγωγήθηκε από ξένους παράγοντες. Επανειλημμένοι έλεγχοι και επανεξετάσεις – πολλοί από αυτούς υπό την ευθύνη Ρεπουμπλικανών, μεταξύ των οποίων και του τότε γενικού εισαγγελέα του ίδιου του Τραμπ – κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν σημειώθηκε εκτεταμένη εκλογική νοθεία το 2020.

Ακόμη και αν οι ισχυρισμοί του Τραμπ επιβεβαιώνονταν, δεν αφορούσαν ενέργειες που θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει το αποτέλεσμα οποιασδήποτε εκλογικής αναμέτρησης, πόσο μάλλον των προεδρικών εκλογών του 2020.

Επίσης, ο Τραμπ δεν εξέφρασε αμφιβολίες για τις δικές του εκλογικές νίκες το 2016 ή το 2024.

Την ώρα που ο Τραμπ μιλούσε, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε έναν νέο ιστότοπο με έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν χωρίς το απαραίτητο πλαίσιο και περιλάμβαναν επιλεγμένα αποσπάσματα από φακέλους ερευνών, αναλύσεις των υπηρεσιών πληροφοριών και σχετική αλληλογραφία.

«Επικίνδυνη ομιλία»

Η Σου Γκόρντον, η οποία διετέλεσε αναπληρώτρια διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, χαρακτήρισε την ομιλία του προέδρου «μια επικίνδυνη ομιλία για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα». Όπως είπε, η κοινότητα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ ανησυχούσε για ξένες παρεμβάσεις στις εκλογές, όμως ο Τραμπ απέρριπτε αυτές τις προειδοποιήσεις, εξοργισμένος από την έρευνα σχετικά με τη σχέση της προεκλογικής του εκστρατείας με τη Ρωσία.

«Είχε μια ολόκληρη θητεία για να αντιμετωπίσει το ζήτημα και δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να πιστεύει ότι η ίδια κοινότητα που τον ενημέρωσε γι’ αυτό και δέχθηκε τόσο σκληρές επιθέσεις εξαιτίας του, δεν θα τον προειδοποιούσε το 2020», δήλωσε η Γκόρντον στο CNN.

Ο συντηρητικός σχολιαστής, Τζον Σόλομον, ο οποίος εντάχθηκε στο προσωπικό του Λευκού Οίκου τον περασμένο μήνα και βρισκόταν στην Ανατολική Αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ, δήλωσε αργότερα στο MS NOW ότι «η κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών δεν έχει καμία απόδειξη ότι κάποια ξένη δύναμη αλλοίωσε ψήφους στις εκλογές του 2020, του 2022 ή του 2024».

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Δεν έχουμε ακόμη εξετάσει όλα τα έγγραφα».

Ο Τραμπ κάλεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει σε έρευνες και διώξεις, αν και από την ομιλία του δεν ήταν σαφές ποια ακριβώς εγκληματική πράξη - αν υπάρχει - θα μπορούσε να εντοπιστεί, να αποδειχθεί και να αποτελέσει αντικείμενο κατηγορίας.

Σε αντίθεση με τις ανησυχίες του για τις ξένες παρεμβάσεις στις εκλογές, ο Τραμπ στον νέο προϋπολογισμό του προτείνει περικοπή ύψους 707 εκατομμυρίων δολαρίων στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών των ΗΠΑ (CISA), του οργανισμού που είναι αρμόδιος για την προστασία των αμερικανικών εκλογικών συστημάτων από κυβερνοεπιθέσεις που προέρχονται από το εξωτερικό.

Ο Τραμπ και άλλοι συντηρητικοί έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους επειδή η υπηρεσία αυτή αμφισβήτησε δημόσια ισχυρισμούς περί νοθείας στις εκλογές του 2020 και τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από AP News