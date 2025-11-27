Ο Τραμπ για την επίθεση σε μέλη της Εθνοφορυράς: «Ήταν πράξη τρομοκρατίας, το κτήνος θα πληρώσει»

Δύο μέλη της Εθνοφρουράς από τη Δυτική Βιρτζίνια δέχθηκαν επίθεση με πυροβολισμούς από έναν άνδρα σε μια προφανή «στοχευμένη επίθεση» κοντά στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Στο σχεδόν πεντάλεπτο διάγγελμά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επίθεση «πράξη κακίας, πράξη μίσους και πράξη τρομοκρατίας», προσθέτοντας ότι «ήταν ένα έγκλημα κατά ολόκληρου του έθνους μας».

Επικαλούμενος πληροφορίες από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο ύποπτος εισήλθε στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν τον Σεπτέμβριο του 2021,εκτοξεύοντας πυρά στην κυβέρνηση Μπάιντεν. «Ο ύποπτος που συνελήφθη είναι ξένος, που μπήκε στη χώρα μας προερχόμενος από το Αφγανιστάν», τον οποίο «έφερε εδώ η κυβέρνηση του (σ.σ. Δημοκρατικού προκατόχου του Τζο) Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο του 2021», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος από τη Φλόριντα, όπου πήγε να περάσει την ημέρα των Ευχαριστιών.

Τραμπ: «Πρέπει να επανεξετάσουμε κάθε αλλοδαπό από το Αφγανιστάν»

Η επίθεση αυτή -λέει ο Τραμπ- «αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την εθνική ασφάλεια που αντιμετωπίζει η χώρα μας», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «πρέπει τώρα να επανεξετάσουμε κάθε αλλοδαπό από το Αφγανιστάν που έχει εισέλθει στη χώρα μας υπό την προεδρία του Μπάιντεν και πρέπει να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουμε την απομάκρυνση κάθε αλλοδαπού από οποιαδήποτε χώρα που δεν ανήκει εδώ ή δεν προσφέρει οφέλη στη χώρα μας».

Λίγο αργότερα, η υπηρεσία ιθαγένειας και μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσε μέσω X ότι σταματά οποιαδήποτε επεξεργασία αιτήσεων μετανάστευσης υπηκόων Αφγανιστάν επ’ αόριστον.



Το χρονικό της επίθεσης στα μέλη της Εθνοφουράς

Περίπου στις 14:15 (τοπική ώρα· 21:15 ώρα Ελλάδας), ο ύποπτος «έφθασε σε γωνιά του δρόμου, ύψωσε το όπλο του και πυροβόλησε εναντίον των εθνοφρουρών» που περιπολούσαν, είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Τζέφρι Κάρολ, αξιωματικός της αστυνομίας της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας, μιλώντας για δράστη που ενήργησε «μόνος».

Άλλοι εθνοφρουροί τον έθεσαν εκτός μάχης, τον «υπέταξαν» και τον «συνέλαβαν», πρόσθεσε.

Τα πυρά «ήταν στοχευμένα», υποστηρίζει η Μίριελ Μπάουζερ, δήμαρχος της Ουάσιγκτον. Οι δυο στρατιωτικοί βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση», υπογράμμισε μπροστά στις κάμερες ο Κας Πατέλ, ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), ξεκαθαρίζοντας τη σύγχυση που επικρατούσε για κάποια ώρα σχετικά με την τύχη τους. Ο Πάτρικ Μόρισεϊ, ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνιας, όπου υπηρετούσαν οι δυο εθνοφρουροί, ανέφερε νωρίτερα μέσω X πως είχαν υποκύψει στα τραύματά τους, προτού ανασκευάσει.

Η αστυνομία της Ουάσιγκτον σημείωσε πως μέχρι στιγμής δεν είναι ενήμερη για «κανένα κίνητρο».

Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε από την πλευρά του τη δημοκρατική αντιπολίτευση για «δαιμονοποίηση» των στρατιωτικών, διότι έχει επικρίνει έντονα την ανάπτυξή τους και κατηγορεί τον πρόεδρο Τραμπ για υπέρβαση εξουσίας.

Στον τόπο της επίθεσης, σε συνοικία όπου βρίσκονται κυρίως γραφεία, δυο δρόμους από το κτίριο της αμερικανικής προεδρίας, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν ένστολο να μεταφέρεται με φορείο.

Ακόμη 500 στρατιωτικοί στην Ουάσιγκτον

Ο Μοχάμεντ Ελκατάμπι είχε μόλις επισκεφτεί τον Λευκό Οίκο, οικογενειακώς, όταν είδε την περιοχή να «γεμίζει αστυνομικούς και οχήματα της αστυνομίας που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα». «Είδα δυο φορεία» να μεταφέρονται, αφηγήθηκε.

Ο γιος του, έξι ετών, «μαθαίνει ιστορία στο σχολείο», χθες όμως είδε να γράφεται «ιστορία απευθείας» στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, χώρα ανεξίτηλα σημαδεμένη από πολιτικές δολοφονίες, πολιτική βία, εγκλήματα διαπραχθέντα με τη χρήση πυροβόλων όπλων...

Η χθεσινή επίθεση έγινε με φόντο κλίμα εξαιρετικά τεταμένο στις ΗΠΑ, όπου στις αρχές Σεπτεμβρίου δολοφονήθηκε ο Τσάρλι Κερκ, συντηρητικός ίνφλουενσερ --διαμορφωτής της κοινής γνώμης-- σύμμαχος και προπαγανδιστής του προέδρου Τραμπ στη νεολαία. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ άλλωστε είχε σωθεί παρά τρίχα όταν διαπράχτηκε απόπειρα δολοφονίας του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.

Τους τελευταίους μήνες, ο πρόεδρος διέταξε να αναπτυχθεί η εθνοφρουρά κατά σειρά στο Λος Άντζελες, στην Ουάσιγκτον και στο Μέμφις, σε όλες τις περιπτώσεις αψηφώντας την εναντίωση των τοπικών αρχών - και στις τρεις πόλεις κυβερνούν δημοκρατικοί -, διατεινόμενος πως το μέτρο ήταν απαραίτητο για να καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα και να υποστηριχτεί η αστυνομία μετανάστευσης (ICE).

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε χθες πως θα σταλούν ακόμη 500 στρατιωτικοί στην Ουάσιγκτον· ο αριθμός τους θα φθάσει έτσι τους 2.500 και πλέον.

Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε πως διέταξε την αποστολή ενισχύσεων.

Ο δήμος της πρωτεύουσα είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας να αποσυρθεί η εθνοφρουρά. Δικαστήριο τον δικαίωσε την περασμένη εβδομάδα, αλλά η απόφασή της συνοδευόταν με αναστολή 21 ημερών, ως την 11η Δεκεμβρίου, ώστε να επιτραπεί στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να ασκήσει έφεση.

Με πληροφορίες από ABC News, ΑΠΕ-ΜΠΕ