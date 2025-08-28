Ο Τραμπ γεμίζει την Ουάσιγκτον στρατό και FBI: Πόσο μειώθηκε η εγκληματικότητα;

Δίπλα στα ταξί που περιμένουν έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Union Station στην Ουάσιγκτον, οι επιβάτες αντικρίζουν πλέον στρατιώτες με στολή και θωρακισμένα οχήματα. Η εικόνα αυτή αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό σύμβολο της «έκτακτης ανάγκης εγκληματικότητας» που κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέλαβε τον έλεγχο της αστυνομίας της Ουάσιγκτον και έστειλε στους δρόμους Εθνοφρουρά, πράκτορες του FBI και της ICE, με στόχο – όπως δήλωσε ο ίδιος – να μειώσει δραστικά το έγκλημα. «Οι αριθμοί πέφτουν όπως δεν θα το πιστεύατε, αλλά εμείς το πιστεύουμε», είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η πόλη πέρασε πολλές μέρες χωρίς κανένα καταγεγραμμένο φόνο, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε να συμβεί δεκαετίες.

Σημαντική πτώση στη βία

Τα επίσημα στοιχεία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Ουάσιγκτον (MPD) δείχνουν πτώση 23% στα βίαια εγκλήματα από τις 12 έως τις 26 Αυγούστου, σε σύγκριση με το προηγούμενο δεκαπενθήμερο. Παράλληλα, οι κλοπές και διαρρήξεις μειώθηκαν κατά περίπου 25%. Ωστόσο, υπήρξε μικρή αύξηση στις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Παρά τα θετικά στοιχεία, ειδικοί όπως ο αναλυτής εγκληματικότητας Jeff Asher προειδοποιούν ότι τα δεδομένα μπορεί να μην αποτυπώνουν πλήρως την πραγματικότητα, καθώς η καταγραφή εγκλημάτων έχει πάντα καθυστέρηση.

Πάνω από 1.000 συλλήψεις

Η εισαγγελία ανακοίνωσε περισσότερες από 1.000 συλλήψεις σε δύο εβδομάδες. Το 88% από αυτές οδήγησαν σε επίσημες κατηγορίες, αν και οι εγκληματολόγοι υπενθυμίζουν ότι οι συλλήψεις δεν σημαίνουν πάντα και καταδίκες.

Η πίεση στο δικαστικό σύστημα είναι εμφανής: το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ουάσιγκτον δέχεται πλέον καταιγισμό υποθέσεων, πολλές από τις οποίες θα εκδικάζονταν υπό κανονικές συνθήκες σε χαμηλότερα δικαστήρια. Ομοσπονδιακοί δικαστές προειδοποιούν ότι οι κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, ενώ η κυβέρνηση στέλνει στρατιωτικούς νομικούς για να ενισχύσουν το έργο της εισαγγελίας.

Τι ισχύει για τους φόνους;

Ο Τραμπ καυχήθηκε ότι «για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες η Ουάσιγκτον πέρασε πάνω από μία εβδομάδα χωρίς φόνο». Αν και όντως καταγράφηκαν περίοδοι χωρίς ανθρωποκτονία τον Αύγουστο, τα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν ότι παρόμοιες «ήσυχες εβδομάδες» είχαν σημειωθεί και νωρίτερα μέσα στο 2025.

Παρά ταύτα, η εκστρατεία του Τραμπ εναντίον της εγκληματικότητας έχει αλλάξει την εικόνα στους δρόμους της πρωτεύουσας – με στρατό, συλλήψεις και έντονη πολιτική διαμάχη για το αν οι σκληρές μέθοδοι αποδίδουν ή απλώς προκαλούν χάος στη δικαιοσύνη.

Με πληροφορίες από BBC