Ο Τραμπ φέρεται να πιέζει τέσσερις χώρες να αποχωρήσουν από την ΕΕ, σύμφωνα με διαρροή

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει ενεργά τρόπους αποδυνάμωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρώντας να προσεγγίσει και να αποσπάσει τέσσερις χώρες-μέλη από τον ευρωπαϊκό πυρήνα.

Την πρόθεση αυτή αποκαλύπτει έγγραφο που αποδίδεται στη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και φέρεται να κυκλοφόρησε εσωτερικά πριν από τη δημοσιοποίηση της επίσημης εκδοχής από τον Λευκό Οίκο στις 4 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Defence One και της Telegraph. Η αμερικανική προεδρία διαψεύδει την ύπαρξη οποιασδήποτε τέτοιας εκδοχής, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές «fake news».

Στο κείμενο κατονομάζονται η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Αυστρία ως χώρες στις οποίες η Ουάσινγκτον θα πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της, με στόχο την αποδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ των έσω. Η στρατηγική περιγράφεται ως ενεργή πολιτική παρέμβαση, με έμφαση στις διμερείς σχέσεις και όχι στους θεσμούς της ΕΕ.

Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται με τη ρητορική που περιλαμβάνεται στην επίσημη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, όπου η Ευρώπη παρουσιάζεται ως ήπειρος που απειλείται με «πολιτισμική εξαφάνιση» αν δεν περιορίσει τη μετανάστευση και προειδοποιείται ότι, με τις σημερινές τάσεις, θα είναι «αγνώριστη» μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες. Στο φερόμενο έγγραφο, η Ουάσινγκτον εμφανίζεται πρόθυμη να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην αναχαίτιση αυτής της πορείας, στηρίζοντας κυβερνήσεις και πολιτικές δυνάμεις που κινούνται σε εθνική και όχι ευρωπαϊκή κατεύθυνση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Ιταλία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει εκφράσει επανειλημμένα τον θαυμασμό του για την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Στενή θεωρείται και η σχέση του με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, τον οποίο έχει στηρίξει δημόσια και έχει παρουσιάσει ως πολιτικό σύμμαχο στην Ευρώπη.

Στήριξη σε φορείς που προωθούν την «επιστροφή σε παραδοσιακούς ευρωπαϊκούς τρόπους ζωής»

Στο ίδιο έγγραφο γίνεται λόγος και για ανάγκη στήριξης «κομμάτων, κινημάτων και πνευματικών ή πολιτιστικών παραγόντων» στην Ευρώπη που προωθούν την εθνική κυριαρχία και την «επιστροφή σε παραδοσιακούς ευρωπαϊκούς τρόπους ζωής», υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν σαφή φιλοαμερικανικό προσανατολισμό. Η προσέγγιση αυτή παρουσιάζεται ως μέσο αναχαίτισης της πορείας που, κατά την αμερικανική εκτίμηση, ακολουθεί σήμερα η Ευρώπη.

Φωτ: EPA, αρχείου

Η κατεύθυνση αυτή δεν κατονομάζει συγκεκριμένα κόμματα, ωστόσο στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι θα μπορούσε να αφορά πολιτικούς σχηματισμούς που ενισχύονται τα τελευταία χρόνια σε αρκετές χώρες. Μεταξύ αυτών αναφέρονται ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία, το Vox στην Ισπανία, το Reform στο Ηνωμένο Βασίλειο, η AfD στη Γερμανία, καθώς και οι Αδελφοί της Ιταλίας της Τζόρτζια Μελόνι.

Η φερόμενη στρατηγική εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έντασης στις σχέσεις της Ουάσινγκτον με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Τις τελευταίες ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ως «αδύναμους» για την αδυναμία τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ χαρακτήρισε την Ευρώπη «παρακμάζουσα», αποδίδοντας την κατάσταση στη μετανάστευση και την πολιτική ορθότητα.

Σε αυτό το κλίμα, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι παρεμβάσεις του πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ο οποίος άσκησε ανοιχτή κριτική στην αμερικανική στάση απέναντι στην Ευρώπη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογράμμισε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία για τον πόλεμο χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης είναι «μη ρεαλιστική», δεδομένου ότι η σύγκρουση εξελίσσεται στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ο Πάπας τόνισε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας αφορούν τόσο το παρόν όσο και το μέλλον και ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει εκτός των σχετικών συζητήσεων. Πρόσθεσε ότι όσα έχει διαβάσει για τις αμερικανικές προθέσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «ριζική αλλαγή» μιας συμμαχίας που, για δεκαετίες, αποτέλεσε θεμέλιο των σχέσεων Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι ορισμένες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου παραπέμπουν σε προσπάθεια διάρρηξης της διατλαντικής σχέσης, την ώρα που –όπως είπε– απαιτείται ενότητα και συντονισμός.

«Core 5»: Το σχέδιο των ΗΠΑ για τη διαχείρση των διεθνών ισορροπιών

Στο φερόμενο έγγραφο περιλαμβάνεται επίσης πρόταση για τη δημιουργία ενός νέου σχήματος ισχύος, με την ονομασία «Core 5». Το σχήμα αυτό θα αποτελείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία και την Ιαπωνία και παρουσιάζεται ως εναλλακτικό πλαίσιο διαχείρισης των μεγάλων διεθνών ισορροπιών, εκτός των υφιστάμενων πολυμερών δομών.

Ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική, ιδιωτική ή απόρρητη εκδοχή της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας πέραν εκείνης που δημοσιοποιήθηκε επισήμως. Εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα περί διαρροής «κατασκευασμένα», υποστηρίζοντας ότι προέρχονται από πρόσωπα «μακριά από τον πρόεδρο» και χωρίς γνώση των πραγματικών σχεδιασμών της κυβέρνησης.

Με πληροφορίες από Telegraph