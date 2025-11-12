Ο Τραμπ εξετάζει πάγωμα ομοσπονδιακής χρηματοδότησης στη Νέα Υόρκη μετά τη νίκη Μαμντάνι

Η Ουάσιγκτον φέρεται να μελετά το ενδεχόμενο αναστολής ή ακύρωσης ομοσπονδιακών κονδυλίων προς τη Νέα Υόρκη, λίγες ημέρες μετά τη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στις δημοτικές εκλογές, σύμφωνα με πηγή του Λευκού Οίκου. Ο Ζοχράν, εκλεγμένος δήμαρχος και εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε ανώνυμα στο Bloomberg, οι συνεργάτες του Τραμπ «εξετάζουν προγράμματα που ενδέχεται να περικοπούν» εν αναμονή της τελικής απόφασης του προέδρου. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία ανάμεσα στην ομάδα μετάβασης του νέου δημάρχου και στον Λευκό Οίκο.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι, που εξελέγη την περασμένη εβδομάδα ως ο 111ος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, στηρίζοντας μια έντονα προοδευτική ατζέντα με πάγωμα ενοικίων, δωρεάν μετακινήσεις και καθολική παιδική φροντίδα, δήλωσε στο NBC New York ότι θα επιδιώξει συνεργασία:

«Είμαι εδώ για το καλό όλων όσων αποκαλούν αυτή την πόλη σπίτι. Αν μπορούμε να δουλέψουμε μαζί προς αυτόν τον σκοπό, είμαι έτοιμος· αν όμως είναι εις βάρος των Νεοϋορκέζων, θα το πολεμήσω», τόνισε.

Κατά την προεκλογική περίοδο, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον Ζοχράν «κομμουνιστή» και προειδοποιούσε ότι η εκλογή του θα «καταστρέψει το χρηματοοικονομικό κύρος της Νέας Υόρκης». Ο πρώην κυβερνήτης Άντριου Κουόμο, που είχε την υποστήριξη του Μάικλ Μπλούμπεργκ, έλαβε την προεδρική στήριξη στις τελευταίες ημέρες πριν την κάλπη, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Μετά τη νίκη του, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι «θέλει να δει τον νέο δήμαρχο να τα καταφέρνει», αλλά τον προειδοποίησε να «είναι σεβαστικός προς την Ουάσιγκτον». Ωστόσο, συνεργάτες του παραδέχονται πως το ενδεχόμενο οικονομικών αντιποίνων παραμένει ανοιχτό.

Η Νέα Υόρκη λαμβάνει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως από ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, ποσό που αντιστοιχεί στο 8,3% του δημοτικού προϋπολογισμού και αφορά κυρίως προγράμματα παιδείας, στέγασης και κοινωνικής πρόνοιας. Τυχόν περικοπές θα είχαν σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία της πόλης και της Πολιτείας.

Η προοπτική αυτής της σύγκρουσης μεταξύ του Λευκού Οίκου και του νέου προοδευτικού δημάρχου διαμορφώνει ένα νέο πολιτικό μέτωπο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, με τη Νέα Υόρκη να βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της εθνικής πολιτικής αντιπαράθεσης.

Με πληροφορίες από Bloomberg