Ο Τραμπ «εξετάζει το ενδεχόμενο να τερματίσει σταδιακά» τον πόλεμο με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να «τερματίσει σταδιακά» τον πόλεμο με το Ιράν, χωρίς να επιλύσει την κρίση γύρω από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, κάτι το οποίο εάν συμβεί, οι ΗΠΑ θα αφήσουν άλλες χώρες να διαχειριστούν ένα εξαιρετικά σοβαρό οικονομικό αδιέξοδο.

«Πλησιάζουμε πολύ στο να επιτύχουμε τους στόχους μας, καθώς εξετάζουμε το ενδεχόμενο να τερματίσουμε σταδιακά τις μεγάλες στρατιωτικές μας επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή σε σχέση με το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ανέφερε ότι στους στόχους περιλαμβάνονται η αποδυνάμωση της πυραυλικής ικανότητας και της βιομηχανικής βάσης του Ιράν, η εξουδετέρωση του ιρανικού ναυτικού και της αεροπορίας, η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν και η προστασία των συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, οι περισσότεροι εκ των οποίων δέχθηκαν επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να φυλάσσονται και να ελέγχονται, εφόσον χρειάζεται, από άλλα έθνη που τα χρησιμοποιούν - όχι από τις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε. «Αν μας ζητηθεί, θα βοηθήσουμε αυτές τις χώρες στις προσπάθειές τους, αλλά δεν θα είναι απαραίτητο όταν εξαλειφθεί η απειλή του Ιράν».

«Θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες ακόμη»

Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Axios, δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως η ανάρτηση του Τραμπ σηματοδοτεί άμεσο τέλος του πολέμου.

«Απλώς είπε ότι πλησιάζουμε. Στο μεταξύ, ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει να χτυπά σκληρά και διαρκώς. Θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες ακόμη».

Οι ΗΠΑ στέλνουν χιλιάδες πεζοναύτες στην περιοχή και πραγματοποιούν εκτεταμένα πλήγματα για να περιορίσουν την ικανότητα του Ιράν να απειλεί τα Στενά. Ορισμένοι σύμβουλοι του Τραμπ εξακολουθούν να θεωρούν πιθανές και χερσαίες επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται πως εχθές, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από τον Λευκό Οίκο πως δεν θέλει να κηρύξει κατάπαυση του πυρός.

«Ξέρετε, δεν κηρύσσεις κατάπαυση των εχθροπραξιών όταν κυριολεκτικά εξοντώνεις την αντίπαλη πλευρά... Δεν σκοπεύουμε να το κάνουμε αυτό».

Τα Στενά του Ορμούζ

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ έχει φέρει τον Τραμπ σε δύσκολη θέση: δεν μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τους όρους του αν δεν σπάσει τον έλεγχο του Ιράν στο πετρέλαιο του Κόλπου, αλλά το άνοιγμα των Στενών με στρατιωτική δύναμη θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση και να θέσει σε κίνδυνο αμερικανικά στρατεύματα.

Αρχικά, ο Τραμπ ήθελε να τελειώσει τον πόλεμο πριν από το τέλος Μαρτίου, όμως η κρίση τον ανάγκασε να παρατείνει τις επιχειρήσεις περισσότερο απ’ όσο είχε σχεδιάσει.

Παρότι ο ίδιος υπονόησε ότι η ασφάλεια των Στενών θα ήταν εύκολη υπόθεση, η ομάδα του φαίνεται να δυσκολεύεται να βρει τον καλύτερο τρόπο για να το πετύχει. Στον Λευκό Οίκο εξετάζονται σενάρια, όπως η κατάληψη του νησιού Χαργκ, ώστε να πιεστεί το Ιράν να ανοίξει τα Στενά.

Σύμμαχοι και συνεργάτες περιγράφουν έναν πρόεδρο διχασμένο: Από τη μία, ανησυχεί για τις τιμές του πετρελαίου και ενοχλείται που οι σύμμαχοι δεν βοηθούν στην επίλυση της κρίσης. Από την άλλη, εμφανίζεται ικανοποιημένος από τη στρατιωτική ισχύ που εξουδετερώνει ιρανικές ηγεσίες και δυνατότητες.

«Είμαστε δυνατοί! Κερδίζουμε!», φέρεται να είπε σε συνομιλητή του που αντιτίθεται στον πόλεμο, σύμφωνα με το Axios.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος είναι γενικά αντιδημοφιλής, όμως ο Τραμπ εστιάζει στη στήριξη που έχει από μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων MAGA, σύμφωνα με συνεργάτες του.

Ο Τραμπ επιθυμούσε οι χώρες του ΝΑΤΟ και άλλοι σύμμαχοι να στείλουν πολεμικά πλοία, ναρκαλιευτικά και αεροσκάφη για τη δημιουργία συμμαχίας που θα άνοιγε ξανά τα Στενά.

Οι περισσότεροι σύμμαχοι των ΗΠΑ αρνήθηκαν. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατάφερε να εξασφαλίσει μια πολιτική δήλωση στήριξης από ορισμένες δυτικές χώρες, χωρίς όμως δέσμευση για αποστολή δυνάμεων.

Η εξέλιξη αυτή δεν ικανοποίησε τον Τραμπ. Την Παρασκευή χαρακτήρισε τις χώρες του ΝΑΤΟ «δειλές» και δήλωσε ότι χωρίς τις ΗΠΑ το ΝΑΤΟ είναι «χάρτινη τίγρης».

Με πληροφορίες από Axios