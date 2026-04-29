Ο Τραμπ εξακολουθεί να απορρίπτει την πρόταση του Ιράν και συζητά την παράταση του ναυτικού αποκλεισμού

Ο Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε με εκπροσώπους της αμερικανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων από έναν πιθανό πολύμηνο αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το Reuters.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Axios, είπε πως θα διατηρήσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν έως ότου το καθεστώς συμφωνήσει σε μια συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι η Τεχεράνη «μπορεί να τηλεφωνήσει αν θέλει να μιλήσει», επανήλθε με νέα ανάρτηση στο Truth Social, στην οποία ανέφερε πως το Ιράν «δεν μπορεί να βάλει τάξη στα πράγματα» και πως καλό θα ήταν «να βάλουν μυαλό».

«Συζήτησαν τα βήματα που έχει κάνει ο πρόεδρος Τραμπ για να σταθεροποιήσει τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, καθώς και τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν ώστε ο σημερινός αποκλεισμός να διατηρηθεί για μήνες, αν χρειαστεί, με τον μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στους Αμερικανούς καταναλωτές», ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου αντέδρασαν ανοδικά, με το Brent να καταγράφει άνοδο σχεδόν 4% και να φτάνει σε υψηλό ενός μήνα, μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει την παράταση του αποκλεισμού.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει ότι θα συνεχίσει να παρεμποδίζει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ όσο αισθάνεται ότι απειλείται, γεγονός που εντείνει τους φόβους για νέες διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Σε αυστηρό τόνο, το Ιράν προειδοποίησε την Τετάρτη για «πρωτοφανή στρατιωτική απάντηση» σε περίπτωση συνέχισης του ναυτικού αποκλεισμού που συνδέονται με την ιρανική οικονομία.

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε ότι το Ιράν «δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα.

«Δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν μια συμφωνία για μη πυρηνικό πρόγραμμα. Καλύτερα να βάλουν μυαλό σύντομα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να διευκρινίσει το περιεχόμενο μιας τέτοιας συμφωνίας. Η ανάρτηση συνοδευόταν από επεξεργασμένη εικόνα που τον έδειχνε με μαύρα γυαλιά να κρατά πολυβόλο, με τη φράση: «No more Mr. Nice Guy» («Τέλος ο καλός κύριος»).

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social

Στο μεταξύ, η οικονομία του Ιράν δέχεται ισχυρές πιέσεις. Το ιρανικό ριάλ κατρακύλησε σε ιστορικό χαμηλό, φτάνοντας τα 1.810.000 ριάλ ανά δολάριο, ενώ μέσα σε μόλις δύο ημέρες έχει χάσει σχεδόν το 15% της αξίας του. Ο πληθωρισμός για την περίοδο από τις 20 Μαρτίου έως τις 20 Απριλίου διαμορφώθηκε στο 65,8%, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ήδη πιεσμένη οικονομική κατάσταση στη χώρα.

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι μπορεί να αντέξει τον αποκλεισμό αξιοποιώντας εναλλακτικές εμπορικές διαδρομές, ωστόσο ξεκαθαρίζει πως για να επανεκκινήσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, θα πρέπει πρώτα να υπάρξει επίσημο τέλος στη σύγκρουση και αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος και με εσωτερικές πιέσεις, καθώς η άνοδος των τιμών των καυσίμων επιβαρύνει τα αμερικανικά νοικοκυριά.

Δημοσκόπηση των Reuters / Ipsos δείχνει ότι η αποδοχή του υποχώρησε στο 34%, το χαμηλότερο ποσοστό της τρέχουσας θητείας του.

Με πληροφορίες από Reuters,Axios