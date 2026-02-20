Ο Τραμπ ετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει αρχεία για εξωγήινους και UFOs

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα δώσει εντολή στις αμερικανικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Άμυνας, να «ξεκινήσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης και δημοσιοποίησης» κυβερνητικών αρχείων σχετικά με τους εξωγήινους.

Ο Τραμπ έκανε τη δήλωση αυτή σε ανάρτηση στο Truth Social, αφού νωρίτερα κατηγόρησε τον Μπαράκ Ομπάμα ότι αποκάλυψε απόρρητες πληροφορίες, δηλώνοντας σε ένα podcast την προηγούμενη εβδομάδα ότι «οι εξωγήινοι είναι πραγματικοί».

«Δεν θα έπρεπε να κάνει κάτι τέτοιο», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους πάνω στο Air Force One, προσθέτοντας: «Έκανε ένα μεγάλο λάθος».

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει κι εκείνος στους εξωγήινους, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι πραγματικοί ή όχι».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε στον οικοδεσπότη του podcast, Brian Tyler Cohen, ότι πιστεύει πως οι εξωγήινοι είναι πραγματικοί, σε μια συνέντευξη που κυκλοφόρησε το προηγούμενο Σάββατο.

«Υπάρχουν πραγματικά, αλλά δεν τους έχω δει και δεν φυλάσσονται στην Area 51», είπε ο Ομπάμα.

Μετά τις δηλώσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις και ερωτήματα, ο Ομπάμα επιχείρησε να διευκρινίσει ότι θεωρεί στατιστικά πιθανό να υπάρχει ζωή πέρα από τη Γη, δεδομένου του τεράστιου μεγέθους του σύμπαντος.

Σε επόμενη ανάρτηση στο Instagram, ο Ομπάμα, ο οποίος υπηρέτησε ως πρόεδρος των ΗΠΑ από το 2009 έως το 2017, διευκρίνισε: «Δεν είδα κανένα στοιχείο κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας. Πραγματικά!»

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη πάνω στο Air Force One ότι ενώ πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στην ύπαρξη εξωγήινων, εκείνος ποτέ δεν μιλά για το θέμα και «δεν έχει άποψη».

Λίγες ώρες αργότερα, ανήρτησε στο Truth Social ότι «βάσει του τεράστιου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί», θα ζητήσει τη δημοσιοποίηση αρχείων «σχετικών με εξωγήινους και εξωγήινη ζωή, ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα (UAP) και άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα (UFO), καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που συνδέεται με αυτά τα ιδιαίτερα πολύπλοκα, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέροντα και σημαντικά ζητήματα».

Σε μια έκθεση του 2024, το Πεντάγωνο δήλωσε ότι δεν υπήρχαν «στοιχεία» ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε συναντήσει εξωγήινη ζωή, και ότι οι περισσότερες αναφορές για UFO ήταν απλά κοινά αντικείμενα.

Με πληροφορίες από BBC