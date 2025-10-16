Ο Τραμπ ετοιμάζει «Arc de Trump» στην Ουάσιγκτον

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει την ανέγερση μιας θριαμβικής αψίδας απέναντι από το Μνημείο Λίνκολν στην Ουάσιγκτον. Πρόκειται για το πιο πρόσφατο έργο στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να διαμορφώσει την αμερικανική πρωτεύουσα σύμφωνα με το προσωπικό του ύφος.

Το μνημείο, που φέρει την προσωρινή ονομασία «Arc de Trump», προορίζεται να εγκαινιαστεί το 2026, με αφορμή τη 250ή επέτειο από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, και αναμένεται να χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από ιδιώτες υποστηρικτές του προέδρου.

Ο Τραμπ, με πολυετή εμπειρία στην αγορά ακινήτων, παρουσίασε τις πρώτες μακέτες του έργου κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο.

Μπορεί να μην έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος από τότε που ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμύριουχος επέστρεψε στο Οβάλ Γραφείο, αλλά ο Λευκός Οίκος έχει ήδη αρχίσει να αλλάξει όψη. Ο πρόεδρος προχώρησε σε χρυσή ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων, πλακόστρωσε τον Κήπο των Ρόδων και συγκέντρωσε 250 εκατομμύρια δολάρια, για τη δημιουργία μίας νέας αίθουσας δεξιώσεων. Παράλληλα, διέταξε την απομάκρυνση των αστέγων από κεντρικά σημεία της Ουάσιγκτον, στο όνομα της «αναβάθμισης» της πόλης.

Ο Τραμπ μεταμορφώνει την Ουάσιγκτον

Αν και δεν είναι ασυνήθιστο ένας πρόεδρος ή μια πρώτη κυρία να προχωρούν σε αλλαγές στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ φαίνεται να στοχεύει σε μια ευρύτερη και περισσότερο ορατή παρέμβαση, που ξεπερνά τα όρια της προεδρικής κατοικίας.

Φωτ: EPA

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί η νέα αψίδα να βασιστεί στο πρότυπο της Αψίδας του Θιστο Παρίσι και να υποδέχεται τους επισκέπτες που διασχίζουν τη Γέφυρα του Μνημείου (Memorial Bridge) από το Νεκροταφείο του Άρλινγκτον προς το κέντρο της Ουάσιγκτον.

«Κάθε φορά που κάποιος περνά αυτή τη γέφυρα προς το Μνημείο του Λίνκολν, λέει πως κάτι λείπει από εκεί. Έχουμε διάφορες εκδοχές, αυτό είναι ένα προσχέδιο», δήλωσε ο Τραμπ σε δείπνο με δωρητές την Τετάρτη το βράδυ, αναφερόμενος στο κυκλικό κομμάτι πρασίνου που βρίσκεται στο τέλος της γέφυρας.

Σε άλλη εκδήλωση, όπου παρουσίασε τα σχέδια για την αίθουσα δεξιώσεων, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι υπάρχουν τρεις εκδοχές της αψίδας — μικρή, μεσαία και μεγάλη — και πως ο ίδιος προτιμά τη μεγαλύτερη. Όπως είπε, το έργο για την αίθουσα δεξιόσεων είναι ήδη «πλήρως χρηματοδοτημένο» και μέρος των χρημάτων που περίσσεψαν θα κατευθυνθεί στην ανέγερση της αψίδας.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες ή ποιο θα είναι το τελικό κόστος του έργου.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ παρουσίασε μακέτες και σχέδια της αψίδας πάνω στο γραφείο Resolute στο Οβάλ Γραφείο. Οι απεικονίσεις έδειχναν έναν χάρτη της Γέφυρας του Μνημείου με ένα αντίγραφο του Μνημείου Λίνκολν και ένα μοντέλο της προτεινόμενης αψίδας στην πλευρά της Βιρτζίνια, δίπλα στον ποταμό Πότομακ.

Το Σάββατο, ο πρόεδρος ανέβασε στο Truth Social μια εικονογράφηση που υπογράφει ο αρχιτέκτονας Nicolas Leo Charbonneau από το γραφείο Harrison Design. Ο Charbonneau είχε δημοσιεύσει τη δική του υδατογραφία του σχεδίου ήδη από τις 4 Σεπτεμβρίου, γράφοντας στη λεζάντα: «America needs a triumphal arch!».

Φωτ: EPA

Ο Τραμπ επιβλέπει προσωπικά τις αλλαγές στον Λευκό Ο

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ έχει ζητήσει να δημιουργηθούν μοντέλα και διοράματα και για άλλα έργα που εξετάζει, δίνοντας οδηγίες για κάθε λεπτομέρεια, ακόμη και για το πού θα τοποθετηθούν νέα μαρμάρινα δάπεδα μέσα στον Λευκό Οίκο.

Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ έχει ξεναγήσει αρκετούς ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Σταμπ, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να τους δείξει τις αλλαγές στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου. Πολλές από αυτές, όπως σημειώνουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, παραπέμπουν στην αισθητική του θερέτρου Mar-a-Lago στη Φλόριντα.

Τον Σεπτέμβριο, εγκαινίασε και μια «Προεδρική Λεωφόρο της Δόξας» (Presidential Walk of Fame) κατά μήκος της δυτικής στοάς του Λευκού Οίκου, όπου ανάρτησε πορτρέτα και των 45 προέδρων των ΗΠΑ σε χρυσές κορνίζες.

Στη θέση της φωτογραφίας του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο Τραμπ επέλεξε να τοποθετήσει μια εικόνα ενός αυτόγραφου που παράχθηκε από autopen, τη συσκευή που χρησιμοποιείται για την αυτόματη υπογραφή εγγράφων. Η επιλογή θεωρήθηκε σκόπιμη αναφορά στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι ο Μπάιντεν είχε πάψει να ασκεί ενεργά τα καθήκοντά του προς το τέλος της προηγούμενης θητείας του. Βέβαια, η χρήση του autopen είναι συνηθισμένη πρακτική για Αμερικανούς προέδρους εδώ και δεκαετίες.

Η αισθητική των αλλαγών στον Λευκό Οίκο έχει προκαλέσει αντιδράσεις και επικρίσεις από αρχιτέκτονες και πολιτικούς σχολιαστές. Σε άρθρο γνώμης στους New York Times, ένας προσκεκλημένος αρθρογράφος χαρακτήρισε το νέο Οβάλ Γραφείο «χρυσό ροκοκό εφιάλτη», υπονοώντας ότι οι παρεμβάσεις παραπέμπουν περισσότερο σε πολυτελές ξενοδοχείο παρά σε κυβερνητική έδρα.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε επίσημα τα δημοσιεύματα. Όπως ανέφερε το BBC, δεν υπήρξε άμεση απάντηση στο αίτημα για δήλωση σχετικά με τα νέα σχέδια του προέδρου.

Με πληροφορίες από BBC