Ο Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν νέα πρόταση εκεχειρίας με αυστηρότερους όρους

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στο Ιράν νέα πρόταση εκεχειρίας με αυστηρότερους όρους, τη στιγμή που τις τελευταίες ημέρες μια συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου έδειχνε να βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι New York Times, επικαλούμενοι αξιωματούχους που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σκλήρυνε ορισμένα σημεία της προηγούμενης πρότασης πριν στείλει το νέο σχέδιο στην Τεχεράνη.

Η εφημερίδα δεν διευκρινίζει ποιες ακριβώς αλλαγές έγιναν. Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ επιδιώκει να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση της Ουάσινγκτον σε ζητήματα που θεωρεί κρίσιμα, όπως η διαχείριση των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ζητά την καταστροφή των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει η χώρα.

Το πυρηνικό πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα βασικά αγκάθια στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την ισραηλινοαμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στις προτεραιότητες της Ουάσινγκτον περιλαμβάνεται επίσης το άνοιγμα και η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Οι νέες απαιτήσεις της αμερικανικής πλευράς ενδέχεται να παρατείνουν περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, αμερικανικές πηγές δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έλαβε την Παρασκευή απόφαση για την υπογραφή πρότασης που βρισκόταν στο γραφείο του, έπειτα από σύσκεψη στην Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room) του Λευκού Οίκου.

Αργότερα το ίδιο βράδυ, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ξεκαθάρισε ότι ο Τραμπ θα προχωρήσει σε συμφωνία με το Ιράν μόνο εφόσον γίνουν αποδεκτές οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει η αμερικανική κυβέρνηση.