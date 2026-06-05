Ο Τραμπ επιβάλλει κυρώσεις στον πρόεδρο της Κούβας και στελέχη του καθεστώτος

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν νέες κυρώσεις στον πρόεδρο της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, στη σύζυγό του και σε ακόμη τρία πρόσωπα του στενού κύκλου της ηγεσίας της χώρας, κλιμακώνοντας περαιτέρω την πίεση της κυβέρνησης Τραμπ προς την Αβάνα.

Στη λίστα των κυρώσεων περιλαμβάνεται και ο Αλεχάντρο Κάστρο Εσπίν, μοναχογιός του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο, καθώς και ο γιος του, Ραούλ Αλεχάντρο Κάστρο Κάλις.

Οι κυρώσεις ανακοινώθηκαν λίγες εβδομάδες μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επεκτείνει το καθεστώς κυρώσεων κατά της Κούβας με νέο εκτελεστικό διάταγμα.

Τα μέτρα προβλέπουν το πάγωμα τυχόν περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών των προσώπων που βρίσκονται υπό αμερικανική δικαιοδοσία. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι παραμένει ασαφές κατά πόσο τα συγκεκριμένα πρόσωπα διαθέτουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ρίτσαρντ Φάινμπεργκ, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ για τη Λατινική Αμερική, εκτίμησε ότι είναι «μάλλον απίθανο» ο Κουβανός πρόεδρος ή οι υπόλοιποι αξιωματούχοι να έχουν σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στις ΗΠΑ.

Κατά τον ίδιο, οι κυρώσεις ενδέχεται να αποτελούν είτε ένα ακόμη βήμα πίεσης προς την κουβανική ηγεσία είτε μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την εξαναγκασμό της σε διαπραγματεύσεις.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης έντασης στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Αβάνας.

Η Κούβα αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, με εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ελλείψεις βασικών αγαθών και βαθιά ύφεση, την οποία η κυβέρνηση αποδίδει σε μεγάλο βαθμό στις αμερικανικές κυρώσεις.

Η αντίδραση της Αβάνας

Ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ καταδίκασε άμεσα τις νέες κυρώσεις, κατηγορώντας την κυβέρνηση Τραμπ ότι επιδιώκει να εντείνει τον οικονομικό αποκλεισμό της Κούβας και να κλιμακώσει τη σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Κουβανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι αμερικανικές κινήσεις έχουν στόχο να πλήξουν τον κουβανικό λαό και όχι την πολιτική ηγεσία της χώρας.

«Η πολιτική αυτή προστίθεται στα εξαναγκαστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί τις τελευταίες εβδομάδες εις βάρος της Κούβας», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι στόχος των ΗΠΑ είναι η Κούβα να μετατραπεί σε μια «καλά διοικούμενη χώρα».

«Η χώρα πεινάει, δεν έχει ενέργεια, δεν έχει πετρέλαιο, δεν έχει χρήματα», δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ερωτηθείς εάν η Κούβα βρίσκεται κοντά σε κατάρρευση, απάντησε ότι «κατά κάποιον τρόπο έχει ήδη καταρρεύσει», προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του θα ασχοληθεί με το ζήτημα μόλις ολοκληρωθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν.

Το τελευταίο διάστημα ο Τραμπ έχει εντείνει τη ρητορική του περί πολιτικής αλλαγής στην Κούβα, ενώ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας εφόσον η Αβάνα προχωρήσει σε οικονομικές μεταρρυθμίσεις και περιορίσει τις σχέσεις της με χώρες που η Ουάσινγκτον θεωρεί αντιπάλους.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, γιος Κουβανών μεταναστών και διαχρονικά υπέρμαχος σκληρής γραμμής απέναντι στο κομμουνιστικό καθεστώς της Κούβας, δήλωσε ότι τα πρόσωπα που τέθηκαν υπό κυρώσεις στηρίζουν ή χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες του καθεστώτος τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας.

Στο στόχαστρο και κρατικοί φορείς

Πέρα από τα φυσικά πρόσωπα, οι νέες κυρώσεις επεκτείνονται και σε σειρά κουβανικών οργανισμών και κρατικών φορέων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το υπουργείο Άμυνας της Κούβας, το Ινστιτούτο Φιλίας των Λαών, που προωθεί διεθνείς ανταλλαγές και επαφές με ξένες οργανώσεις, καθώς και η Amistur Cuba, τουριστικός βραχίονας του ίδιου οργανισμού.

Στη λίστα βρίσκεται επίσης η οργάνωση Επιτροπές για την Υπεράσπιση της Επανάστασης (CDR), ένα από τα παλαιότερα και πιο γνωστά δίκτυα λαϊκής κινητοποίησης της Κούβας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μπρούνο Ροντρίγκες, χαρακτήρισε τις κυρώσεις μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας των Ηνωμένων Πολιτειών να παρουσιάσουν την Κούβα ως απειλή για την αμερικανική εθνική ασφάλεια.

«Κάθε αμερικανική ενέργεια που αποσκοπεί στη δημιουργία συνθηκών σύγκρουσης ανάμεσα στις δύο χώρες είναι καταδικασμένη να αποτύχει», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Στη λίστα των κυρώσεων περιλαμβάνονται επίσης η σύζυγος του Ντίας-Κανέλ, Λις Κουέστα Περάσα, καθώς και ο θετός γιος του προέδρου, Μιγκέλ Ανίδο Κουέστα.

Αν και η Κούβα έχει καταργήσει επίσημα τον τίτλο της «πρώτης κυρίας» από την εποχή της επανάστασης, η Κουέστα Περάσα συνοδεύει συχνά τον πρόεδρο σε διεθνείς επισκέψεις και εκπροσωπεί τη χώρα σε επίσημες εκδηλώσεις.

Η ίδια σχολίασε σαρκαστικά την απόφαση της Ουάσινγκτον, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αποτελεί «σχεδόν τιμή» να βρίσκεται στη συγκεκριμένη λίστα.

Οι κυρώσεις αποτελούν το πιο πρόσφατο επεισόδιο στην αναζωπύρωση των εντάσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κούβα, επαναφέροντας το κλίμα αντιπαράθεσης που είχε υποχωρήσει προσωρινά μετά την ιστορική προσέγγιση των δύο χωρών κατά την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα.

Οι κυρώσεις κατά αρχηγών κρατών και μελών των οικογενειών τους δεν αποτελούν πρωτοφανές μέτρο για την Ουάσινγκτον. Στο παρελθόν οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αντίστοιχες κυρώσεις, μεταξύ άλλων, στον πρώην πρόεδρο του Σουδάν Όμαρ αλ Μπασίρ, στον πρώην πρόεδρο της Ζιμπάμπουε Ρόμπερτ Μουγκάμπε, αλλά και στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του.

Με πληροφορίες από Associated Press