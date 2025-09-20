Ο Τραμπ επιβάλλει 100.000 δολάρια για βίζα H-1B: Τι σημαίνει για τους ξένους εργαζόμενους στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια νέα πολιτική που απαιτεί από τους εξειδικευμένους ξένους εργαζομένους να πληρώνουν ένα υψηλό ποσό ύψους 100.000 δολαρίων για να αποκτήσουν βίζα H-1B. Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης καταστολής της κυβέρνησης Τραμπ κατά της μετανάστευσης και της ευρύτερης προσπάθειας αναμόρφωσης του συστήματος βίζας της χώρας

Η βίζα H-1B, η οποία επιτρέπει στους ξένους υπηκόους να εργαστούν προσωρινά στις ΗΠΑ σε τομείς όπως η τεχνολογία, η μηχανική και η ιατρική, αποτελεί εδώ και καιρό σημείο διαφωνίας στην αμερικανική πολιτική. Ενώ οι επικριτές, κυρίως εντός της MAGA συμμαχίας του Τραμπ, υποστηρίζουν ότι οι ξένοι εργαζόμενοι αντικαθιστούν θέσεις εργασίας Αμερικανών, οι επιχειρηματίες, όπως οι τεχνολογικοί κολοσσοί όπως ο Έλον Μασκ, υποστηρίζουν ότι αυτές οι βίζες είναι απαραίτητες για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ στην παγκόσμια τεχνολογία

Εκτός από τη νέα χρέωση για τις βίζες, ο Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα που εισάγει ένα πρόγραμμα "Χρυσής Κάρτας", το οποίο θα επιτρέπει σε άτομα να αγοράσουν αμερικανική κατοικία για 1 εκατομμύριο δολάρια. Αυτό θεωρείται μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του να ελέγξει τη μετανάστευση ενώ ταυτόχρονα ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Οι βίζες H-1B χορηγούνται σε ξένους εργαζομένους με εξειδικευμένες δεξιότητες, συνήθως σε τομείς υψηλής ζήτησης όπως η τεχνολογία και η μηχανική. Σε αντίθεση με τα προγράμματα μόνιμης κατοικίας, οι βίζες H-1B είναι προσωρινές και χορηγούνται συνήθως για τρία χρόνια, με την επιλογή επέκτασης για άλλα τρία έως έξι χρόνια. Οι εργοδότες χορηγούν αυτές τις βίζες και υπάρχουν περιορισμοί στην ποσότητα των νέων βίζων που εκδίδονται ετησίως, με το ανώτατο όριο να είναι 85.000 αιτήσεις το χρόνο, ενώ οι κύριοι δικαιούχοι είναι η Ινδία και η Κίνα

Η κίνηση της κυβέρνησης να εισαγάγει σημαντικό κόστος για τις βίζες ακολουθεί την συνεχιζόμενη επικέντρωση του Τραμπ στη μεταναστευτική μεταρρύθμιση, με στόχο να διασφαλίσει ότι οι ξένοι εργαζόμενοι που έρχονται στις ΗΠΑ θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην οικονομία – και μάλιστα με πολύ μεγαλύτερο κόστος από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από Axios