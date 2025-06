Ο Τραμπ ενισχύει τις δυνάμεις στο Λος Άντζελες με 2.000 εθνοφρουρούς και 700 πεζοναύτες εν μέσω ταραχών

Το Λος Άντζελες βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, με χιλιάδες διαδηλωτές να ξεχύνονται στους δρόμους αντιδρώντας στις μαζικές επιχειρήσεις απέλασης που διεξάγονται από την Υπηρεσία Μετανάστευσης (ICE). Την ίδια ώρα, η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ενισχύσει περαιτέρω την ομοσπονδιακή παρουσία στην πόλη έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι κατ’ εντολή του προέδρου Τραμπ αποστέλλονται επιπλέον 2.000 μέλη της Εθνοφρουράς και ενεργοποιούνται 700 πεζοναύτες στην περιοχή του Λος Άντζελες, σε μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που οι ένοπλες δυνάμεις εμπλέκονται σε εσωτερικά ζητήματα δημόσιας τάξης.

Φωτ.: EPA

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance, υπερασπίστηκε την απόφαση λέγοντας: «Η διοίκηση αυτή δεν θα εκβιαστεί από την ανομία. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα κάνει πίσω».

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, χαρακτήρισε την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων "κατάχρηση εξουσίας" και ανακοίνωσε αγωγή κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. «Οι πεζοναύτες δεν είναι πολιτικά πιόνια. Το υπουργείο Άμυνας παρανομεί. Αυτό είναι κόκκινη γραμμή», δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Χ.

Φωτ.: EPA

Η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Newsom και Τραμπ κορυφώνεται, καθώς ο κυβερνήτης κατηγορεί τον πρόεδρο για παραβίαση της πολιτειακής κυριαρχίας, ενώ στην προσφυγή του κάνει λόγο για "πρωτοφανές θεσμικό πραξικόπημα".

Φωτ.: EPA

Στους δρόμους οι διαδηλωτές

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή και κλιμακώνονται μέρα με τη μέρα. Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώνονται έξω από το ομοσπονδιακό κτίριο στο κέντρο της πόλης, φωνάζοντας συνθήματα όπως «ICE out of LA» και «Shame on you». Η αστυνομία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών και βομβών κρότου για να διαλύσει τα πλήθη.

Ο δήμαρχος της πόλης Κάρεν Μπας τόνισε πως δεν υπάρχει καμία ανάγκη για στρατιωτική επέμβαση: «Δεν συνέβαινε τίποτα στην πόλη που να δικαιολογεί τις επιδρομές. Το Λος Άντζελες χρησιμοποιείται ως δοκιμαστική περίπτωση για ομοσπονδιακή επιβολή εξουσίας», είπε σε συνέντευξη Τύπου, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για «σχέδιο εκφοβισμού».

Στο Τέξας, διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορείες αλληλεγγύης σε Ώστιν και Ντάλας, ενώ διαδηλώσεις έχουν καταγραφεί και σε άλλες πόλεις όπως η Βοστώνη, η Τάμπα και το Χιούστον. Στην Ώστιν, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, ενώ στο Λος Άντζελες έχουν σημειωθεί συλλήψεις, με την ένταση να κορυφώνεται το βράδυ.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) έχει κατατάξει διαδηλωτή στη λίστα των πλέον καταζητούμενων για επίθεση κατά ομοσπονδιακών πρακτόρων, προσφέροντας αμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Η ανάπτυξη στρατιωτικών μονάδων για την καταστολή πολιτών εντός των ΗΠΑ έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για δημοκρατική εκτροπή, με τον κυβερνήτη Newsom να κάνει λόγο για «αποσύνθεση της ισορροπίας εξουσιών». Το Σαββατοκύριακο, ο Μασκ σχολίασε ειρωνικά την κατάσταση, ρίχνοντας «βόμβες» κατά του Τραμπ περί διασύνδεσης με τα αρχεία Επστάιν, συμβάλλοντας στην πολιτική αποσταθεροποίηση.