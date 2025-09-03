Ο Τραμπ ενδέχεται να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη στέγαση - Τι σημαίνει αυτό;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της στέγασης αυτό το φθινόπωρο στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Η κίνηση αυτή θα θέσει την προσιτή στέγαση ως κεντρικό ζήτημα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, οι οποίες φαίνεται να είναι υψηλής προτεραιότητας για τη διοίκηση Τραμπ, καθώς οι «μάχες» για την αναδιάρθρωση των εκλογικών περιφερειών εξελίσσονται σε αρκετές πολιτείες.

«Μπορεί να κηρύξουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της στέγασης το φθινόπωρο», δήλωσε ο Μπέσεντ στη Washington Examiner τη Δευτέρα.

«Προσπαθούμε να βρούμε τι μπορούμε να κάνουμε και δεν θέλουμε να επεμβαίνουμε στις αρμοδιότητες των πολιτειών, των κομητειών και των δημοτικών αρχών», εξήγησε ο Αμερικανός υπουργός. «Νομίζω ότι όλα είναι στο τραπέζι».

Τι σημαίνει η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης;

Σύμφωνα με τον σχετικό νόμο του 1976, ο πρόεδρος μπορεί να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά την κρίση του. Ο νόμος δεν παρέχει σαφή ορισμό του τι συνιστά «έκτακτη ανάγκη», αλλά απαιτεί από τον πρόεδρο να εκδώσει επίσημη κήρυξη, όπως μέσω προεδρικού διατάγματος, και να αναφέρει τις νομικές εξουσίες που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει.

Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στον εκάστοτε πρόεδρο να παρακάμψει το Κογκρέσο για να λάβει μια σειρά από μέτρα.

Κατά τη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ έχει κηρύξει εννέα φορές κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κυρίως σε θέματα μετανάστευσης και εμπορίου, καθώς και μια για το έγκλημα στην Ουάσινγκτον.

Το Κογκρέσο μπορεί να τερματίσει μια εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τη ψήφιση νομοθεσίας, αν και ο πρόεδρος μπορεί να ασκήσει βέτο, εκτός εάν η απόφαση φτάσει σε υπερπλειοψηφία. Διαφορετικά, μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπορεί τεχνικά να διαρκέσει επ’ αόριστον, αρκεί να επαναβεβαιώνεται κάθε χρόνο.

Ωστόσο, οι εθνικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τα μέτρα που λαμβάνονται κατά τη διάρκειά τους μπορούν επίσης να αμφισβητηθούν δικαστικά. Ένα ομοσπονδιακό εφετείο αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα ότι οι περισσότεροι δασμοί του Τραμπ είναι παράνομοι, αν και ο Τραμπ πιθανότατα θα αμφισβητήσει την απόφαση πριν ισχύσει στις 14 Οκτωβρίου.

Ο Τραμπ έχει επικριθεί για την εκτεταμένη χρήση της κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης ως κατάχρηση εκτελεστικής εξουσίας.

Υπάρχει στεγαστική κρίση στις ΗΠΑ;

Η στεγαστική κρίση στις ΗΠΑ αναπτύσσεται τις τελευταίες δύο δεκαετίες, λόγω της επίμονης έλλειψης κατοικιών και επιταχύνθηκε από την οικονομική κρίση του 2008, μετά την οποία η οικοδόμηση κατοικιών δεν επανήλθε. Ορισμένες εκτιμήσεις υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ έχουν έλλειμμα περίπου 4 εκατομμυρίων κατοικιών, ενώ οι μεγαλύτερες ελλείψεις εντοπίζονται στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες.

Η κρίση επιδεινώθηκε μετά την πανδημία COVID-19, η οποία ανέβασε τις τιμές ενοικίασης και ακολούθησε η αύξηση επιτοκίων για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Η πανδημία επίσης αύξησε τα κόστη κατασκευής λόγω ελλείψεων εργατικού δυναμικού και προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η μηνιαία δόση για τη μέση τιμή κατοικίας στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 59% μεταξύ 2020 και 2023.

Ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την κρίση, καθώς πολλές κατοικίες είναι υποασφαλισμένες για φυσικές καταστροφές, οι οποίες αυξάνονται σε συχνότητα. Άλλοι θεωρούν ότι η αγορά κατοικιών από θεσμικούς επενδυτές για ενοικίαση συμβάλλει επίσης στην πίεση της αγοράς.

Τι μέτρα θα μπορούσε να πάρει ο Τραμπ;

Ο Μπέσεντ αρνήθηκε να διευκρινίσει αν ο Τραμπ εξετάζει συγκεκριμένα μέτρα για την προσιτή στέγαση, ωστόσο θα μπορούσε να εξετάσει την απαλλαγή από δασμούς για ορισμένα υλικά κατασκευής.

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα αντιμετωπίσει τη στεγαστική κρίση, διαθέτοντας ομοσπονδιακή γη για ανάπτυξη κατοικιών και μειώνοντας τους κανονισμούς. Επίσης, έχει υποστηρίξει ότι τα υψηλά επιτόκια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας πλήττουν την αγορά κατοικίας.

Με πληροφορίες από Time Magazine