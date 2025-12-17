Ο Τραμπ «εμπλουτίζει» τη λίστα χωρών με απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκτεινε την απαγόρευση ταξιδιών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, απαγορεύοντας την είσοδο στη χώρα σε υπηκόους πέντε ακόμη κρατών, καθώς και ατόμων που ταξιδεύουν με έγγραφα εκδοθέντα από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι τα μέτρα αποσκοπούν «στην προστασία της ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών» και θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου.

Πλήρης απαγόρευση εισόδου επιβάλλεται σε πολίτες από τη Μπουρκίνα Φάσο, το Μάλι, τον Νίγηρα, το Νότιο Σουδάν και τη Συρία, καθώς και σε κατόχους διαβατηρίων της Παλαιστινιακής Αρχής.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση μετέφερε το Λάος και τη Σιέρα Λεόνε —χώρες που μέχρι σήμερα υπόκειντο σε μερικούς περιορισμούς— στη λίστα της πλήρους απαγόρευσης, ενώ επέβαλε μερικούς περιορισμούς σε άλλες 15 χώρες, μεταξύ των οποίων η Νιγηρία, η Τανζανία και η Ζιμπάμπουε.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει αυστηροποιήσει την μεταναστευτική πολιτική, δήλωσε ότι η διεύρυνση της απαγόρευσης ήταν αναγκαία λόγω, όπως ανέφερε η κυβέρνησή του, αποτυχιών στα συστήματα ελέγχου και εξακρίβωσης στοιχείων στο εξωτερικό.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν υψηλά ποσοστά παραμονής μετά τη λήξη της βίζας, αναξιόπιστα μητρώα πολιτών, διαφθορά, τρομοκρατικές δραστηριότητες και έλλειψη συνεργασίας στην αποδοχή απελαθέντων υπηκόων.

Η ανακοίνωση ακολούθησε τη σύλληψη Αφγανού υπηκόου που φέρεται να πυροβόλησε δύο μέλη της Εθνοφρουράς το Σαββατοκύριακο της Ημέρας των Ευχαριστιών, περιστατικό στο οποίο ο Λευκός Οίκος αναφέρθηκε για να υπογραμμίσει τις ανησυχίες του για την ασφάλεια.

Πρόκειται για την τρίτη φορά που ο Τραμπ επιβάλλει απαγόρευση ταξιδιών.

Κατά την πρώτη του θητεία, είχε θεσπίσει παρόμοιο μέτρο το 2017, το οποίο προκάλεσε διαδηλώσεις και νομικές προσφυγές εντός και εκτός ΗΠΑ. Η πολιτική αυτή επικυρώθηκε αργότερα από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου οι χώρες που επηρεάζονται επιδείξουν «αξιόπιστες βελτιώσεις» στη διαχείριση ταυτοτήτων, στην ανταλλαγή πληροφοριών και στη συνεργασία με τις αμερικανικές μεταναστευτικές αρχές.

Ισχύουν, ωστόσο, ορισμένες εξαιρέσεις: η απαγόρευση δεν αφορά νόμιμους μόνιμους κατοίκους των ΗΠΑ, πολλούς κατόχους ήδη εκδοθεισών θεωρήσεων, διπλωμάτες ή αθλητές που ταξιδεύουν για μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Οι αξιωματούχοι διευκρίνισαν επίσης ότι θα προβλέπονται εξαιρέσεις κατά περίπτωση, όταν το ταξίδι κρίνεται ότι εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον.

Χώρες με πλήρη απαγόρευση εισόδου:

Αφγανιστάν

Μπουρκίνα Φάσο

Μιανμάρ (Βιρμανία)

Τσαντ

Ισημερινή Γουινέα

Ερυθραία

Αϊτή

Ιράν

Λάος

Λιβύη

Μάλι

Νίγηρας

Δημοκρατία του Κονγκό

Σιέρα Λεόνε

Σομαλία

Νότιο Σουδάν

Σουδάν

Συρία

Υεμένη

Επίσης, πλήρης αναστολή εισόδου ισχύει για άτομα που ταξιδεύουν με ταξιδιωτικά έγγραφα εκδοθέντα ή επικυρωμένα από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Χώρες με μερικούς περιορισμούς:

Αγκόλα

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Μπενίν

Μπουρούντι

Ακτή Ελεφαντοστού

Κούβα

Ντομίνικα

Γκαμπόν

Γκάμπια

Μαλάουι

Μαυριτανία

Νιγηρία

Σενεγάλη

Τανζανία

Τόγκο

Τόνγκα

Βενεζουέλα

Ζάμπια

Ζιμπάμπουε

Ειδική περίπτωση:

Τουρκμενιστάν: οι περιορισμοί παραμένουν για μετανάστες, αλλά έχουν αρθεί για μη μεταναστευτικές βίζες.