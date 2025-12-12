Ενοχλημένος ο Τραμπ με δημοσκοπήσεις για τις επιδόσεις του: «Πότε θα καταλάβει ο κόσμος;»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε την Πέμπτη, με τη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την οικονομική πολιτική του, όπως αποτυπώνεται σε νέες δημοσκοπήσεις.

«Πότε θα πιστωθώ πως δημιούργησα, χωρίς πληθωρισμό, ίσως την καλύτερη οικονομία στην ιστορία της χώρας μας; Πότε θα καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται;» αντέδρασε φανερά εκνευρισμένος ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, όπου μεταξύ άλλων, καταφέρθηκε για ακόμη μια φορά εναντίον του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν αναφορικά με την «καταστροφή» που του άφησε, σχετικά με τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διεξήχθη από το πανεπιστήμιο του Σικάγο για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press, μόλις το 31% των Αμερικανών δηλώνει ικανοποιημένο από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Το ποσοστό αυτό, τον Μάρτιο ανερχόταν στο 40%. Είναι η χειρότερη επίδοσή του μέχρι σήμερα όσον αφορά το ζήτημα, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης του θητείας. Το 68% των πολιτών κρίνει ότι η οικονομία των ΗΠΑ τα πάει άσχημα, κατά την ίδια έρευνα.

Τραμπ: «Οι τιμές πέφτουν γρήγορα»

Παρά τη δυσαρέσκεια των Αμερικανών, ο πρόεδρος, που εν μέρει εξελέγη λόγω των υποσχέσεών του να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, επιμένει σε αντίθετες θέσεις. Μετά τη δημοσιοποίηση της δημοσκόπησης, επανέλαβε πως «οι τιμές πέφτουν γρήγορα» και διαλάλησε την πορεία των δεικτών του χρηματιστηρίου.

Ο πληθωρισμός, που είχε αυξηθεί επί προεδρίας Μπάιντεν, αρχικά επιβραδύνθηκε όταν επέστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, αλλά επιταχύνθηκε ξανά από τον Απρίλιο.

Οι τελευταίες επίσημες στατιστικές, που δημοσιοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο, υπέδειξαν πως αυξανόταν με ρυθμό 2,8% σε ετήσια βάση. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν δημοσιοποίησε δεδομένα για τον Οκτώβριο, επικαλούμενη την παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους. Η πορεία του δείκτη τον Νοέμβριο αναμένεται να ανακοινωθεί από τις αρχές την ερχόμενη εβδομάδα.

«Όσον αφορά το κόστος ζωής, όλοι οι οικονομικοί δείκτες (...) καταγράφουν ότι, στην πραγματικότητα, η οικονομία είναι καλύτερη και πιο ζωηρή από ό,τι επί προηγούμενης κυβέρνησης», διαβεβαίωσε δημοσιογράφους χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ