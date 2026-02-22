Ο Τραμπ είναι έκπληκτος από τη στάση του Ιράν, όπως δήλωσε ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απορεί γιατί η χώρα δεν έχει «συνθηκολογήσει» μπροστά στην αμερικανική στρατιωτική ανάπτυξη που στοχεύει να εξαναγκάσει την Ισλαμική Δημοκρατία να αποδεχτεί μια πυρηνική συμφωνία.

Την Τρίτη οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν στη Γενεύη τον δεύτερο κύκλο έμμεσων συνομιλιών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του Ομάν, την ώρα που οι ΗΠΑ ενισχύουν δυναμικά τη στρατιωτική τους παρουσία στον Κόλπο, έχοντας στείλει στην περιοχή δύο αεροπλανοφόρα.

Ο Τραμπ είναι «έκπληκτος» από τη στάση του Ιράν, ενώ έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη με επιπτώσεις εάν δεν καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε ο Γουίτκοφ στο Fox News.

«Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη "απογοητευμένος", επειδή ξέρει ότι έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις, αλλά είναι έκπληκτος γιατί δεν έχουν...συνθηκολογήσει», τόνισε και εξήγησε: «Γιατί, υπό αυτή την πίεση, με τη θαλάσσια και ναυτική δύναμη που έχουμε αναπτύξει εκεί, γιατί δεν ήρθαν σε εμάς να μας πουν: "Βεβαιώνουμε ότι δεν θέλουμε (πυρηνικό) όπλο, οπότε να τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε"»;

Παρά την πίεση αυτή, «είναι δύσκολο να τους φέρουμε σε αυτό το στάδιο», παραδέχτηκε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

ΗΠΑ: Μαχητικά, ιπτάμενα ραντάρ και τάνκερ ανεφοδιασμού

Δορυφορικές εικόνες της Planet Labs που εξέτασε η Le Monde δείχνουν ραγδαία αύξηση της παρουσίας αμερικανικών μαχητικών στη βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία. Στις 18 Φεβρουαρίου καταγράφηκαν 30 αεροσκάφη (μεταξύ αυτών F-15, F-35 και Growlers), ενώ δύο ημέρες αργότερα ο αριθμός είχε φτάσει τα 59.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η διαφορά σε σχέση με προηγούμενες περιόδους έντασης δεν είναι απλώς η παρουσία δυνάμεων, αλλά η συγκέντρωση και ο όγκος τους. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί -και- η ανάπτυξη ιπτάμενων τάνκερ ανεφοδιασμού και αεροσκαφών συντονισμού.

Στις 20 Φεβρουαρίου, 29 αεροσκάφη ανεφοδιασμού βρίσκονταν στις βάσεις Prince Sultan (Σαουδική Αραβία) και Al-Udeid (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Συνολικά, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, 108 τέτοια αεροσκάφη έχουν εντοπιστεί σε βάσεις στον Ινδικό Ωκεανό, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, εκ των οποίων 93 έφτασαν μετά τις 14 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, τουλάχιστον τέσσερα αεροσκάφη E-3C Sentry (AWACS) -ιπτάμενοι σταθμοί ραντάρ που μπορούν να εντοπίζουν πυραύλους, drones και αεροσκάφη σε απόσταση άνω των 400 χιλιομέτρων- κατευθύνθηκαν στην Αραβική Χερσόνησο, κλιμακώνοντας την ένταση και ενισχύοντας το επιχείρημα για ένα μελλοντικό πλήγμα στο Ιράν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, BBC