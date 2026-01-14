Ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να κατακτήσει τη Γροιλανδία, λέει ο Δανός ΥΠΕΞ

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στο να «κατακτήσει» τη Γροιλανδία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας.

«Δεν καταφέραμε να αλλάξουμε τη θέση των Αμερικανών. Είναι σαφές ότι ο πρόεδρος (σ.σ. Ντόναλντ Τραμπ) έχει την επιθυμία να κατακτήσει τη Γροιλανδία. Και καταστήσαμε πολύ, πολύ σαφές ότι αυτό δεν είναι προς το συμφέρον του βασιλείου», είπε ο Δανός υπουργός Lars Løkke Rasmussen.

Ο ίδιος κάλεσε την Ουάσινγκτον να προχωρήσει σε «σεβαστή» συνεργασία για το αρκτικό νησί, το οποίο ελέγχεται από την Κοπεγχάγη.

Σε ένδειξη ευρωπαϊκής στήριξης, η Γαλλία, η Γερμανία και η Νορβηγία έχουν όλες δηλώσει ότι θα συνεισφέρουν στρατεύματα σε μια πολυεθνική δύναμη υπό δανική ηγεσία, η οποία θα οδηγήσει σε «ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία μέσα και γύρω από τη Γροιλανδία, με αεροσκάφη, πλοία και στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων συμμάχων του ΝΑΤΟ», σύμφωνα με ανακοίνωση του δανικού υπουργείου Άμυνας.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να δημιουργήσουν μια ομάδα εργασίας για να συζητήσουν τρόπους επίλυσης των διαφορών, καθώς ο Τραμπ συνεχίζει να ζητά την κατάληψη από τις ΗΠΑ του ημιαυτόνομου εδάφους της Δανίας.

«Η ομάδα, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να επικεντρωθεί στο πώς θα αντιμετωπιστούν οι αμερικανικές ανησυχίες για την ασφάλεια, με ταυτόχρονο σεβασμό στις κόκκινες γραμμές του Βασιλείου της Δανίας», δήλωσε ο Rasmussen στους δημοσιογράφους, μετά τη συμμετοχή του στις συνομιλίες μαζί με την υπουργό Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Vivian Motzfeldt.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, τόνισε πως «θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία.

«Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια», επανέλαβε ο ίδιος. «Το πρόβλημα είναι πως η Δανία δεν μπορεί να κάνει κάτι εάν η Ρωσία ή η Κίνα θελήσουν να καταλάβουν τη Γροιλανδία», υποστήριξε ο αμερικανός πρόεδρος και συμπλήρωσε: «Εμείς όμως μπορούμε να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Το διαπιστώσατε αυτό την περασμένη εβδομάδα, με τη Βενεζουέλα».

Οι συνομιλίες σχετικά με τις απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία ολοκληρώθηκαν στην Ουάσινγκτον μετά από σχεδόν μία ώρα.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήταν «απαράδεκτο» για τη Γροιλανδία – ένα ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας, μέλους του ΝΑΤΟ – να βρεθεί «στα χέρια» οποιασδήποτε άλλης χώρας εκτός των ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας το αίτημά του να καταλάβει το νησί της Αρκτικής λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες για το μέλλον του.

«Το ΝΑΤΟ πρέπει να μας ανοίξει τον δρόμο για να την αποκτήσουμε», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συμμαχία θα γίνει «πολύ πιο ισχυρή και αποτελεσματική» με το έδαφος υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, ισχυρίστηκε.

«Είναι ζωτικής σημασίας για το Golden Dome που χτίζουμε», είπε, αναφερόμενος σε ένα προτεινόμενο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας.

Κατά τη συνάντηση των δύο πλευρών, ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Troels Lund Poulsen, δήλωσε ότι η χώρα θα καθιερώσει μια «πιο μόνιμη» και μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και ότι είναι «εξαιρετικά υποθετικό» να εξαπολύσουν οι ΗΠΑ επίθεση για να καταλάβουν το έδαφος.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Λευκός Οίκος συνέχισε την επίθεσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον της Γροιλανδίας, απεικονίζοντας δύο έλκηθρα με σκύλους που κατευθύνονταν είτε προς τις ΗΠΑ είτε προς τη Ρωσία και την Κίνα, με τη λεζάντα: «Προς τα πού, άνθρωπε της Γροιλανδίας;» Ο Τραμπ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι η άμυνα της Δανίας στο έδαφος αυτό αποτελούταν από «δύο έλκηθρα με σκύλους».

Με πληροφορίες από Guardian