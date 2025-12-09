Ο Τραμπ δίνει προθεσμία λίγων ημερών στον Ζελένσκι για να απαντήσει στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

Οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ έχουν δώσει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μερικές ημέρες για να απαντήσει στην προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία που απαιτεί από την Ουκρανία να αποδεχθεί εδαφικές απώλειες με αντάλλαγμα αδιευκρίνιστες αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι κατά τη διάρκεια μιας δίωρης τηλεφωνικής συνομιλίας το Σάββατο δέχτηκε πίεση για άμεση απόφαση από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Ζελένσκι, όπως είπαν οι αξιωματούχοι, δήλωσε στους Αμερικανούς απεσταλμένους ότι χρειάζεται χρόνο για να συμβουλευθεί άλλους Ευρωπαίους συμμάχους πριν αντιδράσει στην πρόταση της Ουάσιγκτον.

Ένας δυτικός αξιωματούχος περιέγραψε την ουκρανική πλευρά ως παγιδευμένη ανάμεσα σε απαιτήσεις για εδάφη που δεν μπορούν να αποδεχθούν και σε μια αμερικανική πλευρά που δεν μπορούν να απορρίψουν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με τους ομολόγους του από τις λεγόμενες χώρες E3 — τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο — στο Λονδίνο τη Δευτέρα.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπαινίχθηκε την κρισιμότητα της κατάστασης στην έναρξη της συνάντησης στη Ντάουνινγκ Στριτ 10, λέγοντας ότι οι ηγέτες συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν «τις επόμενες ημέρες. Γιατί μπορεί να είναι μια καθοριστική περίοδος για όλους μας».

Ο Ζελένσκι δήλωσε μέσω ανάρτησής του πως σύντομα θα παρουσιάσει το «επεξεργασμένο» ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ.

«Τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά στοιχεία έχουν ήδη επεξεργαστεί με περισσότερη λεπτομέρεια και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους εταίρους μας στην Αμερική», είπε. «Μαζί με την αμερικανική πλευρά, αναμένουμε να κάνουμε τα πιθανά βήματα όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και γρήγορα.»

Με πληροφορίες από Financial Times