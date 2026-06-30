Ο Τραμπ δημοσίευσε ξανά εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε το βράδυ της Δευτέρας μια εικόνα που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και απεικονίζει έναν τεράστιο χρυσό αετό τοποθετημένο στο μπαλκόνι Τρούμαν του Λευκού Οίκου.

«Ένα χρυσό δώρο στον Λευκό Οίκο για τα 250 χρόνια από την ίδρυσή του!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με την εικόνα ενός αετού, με τα φτερά του να εκτείνονται σε όλο το πλάτος του μπαλκονιού και μια ασπίδα με τα χρώματα και τα αστέρια της αμερικανικής σημαίας.

Στη συνέχεια, ο Λευκός Οίκος αναδημοσίευσε την ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.

"A Golden Gift to the White House for its 250th Birthday Year!" - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/XV2sk6smcf — The White House (@WhiteHouse) June 30, 2026

Ωστόσο, η εικόνα δεν φαίνεται να είναι πραγματική φωτογραφία. Μικρές διαφορές στα κιγκλιδώματα του μπαλκονιού σε σύγκριση με το πραγματικό μπαλκόνι Τρούμαν, καθώς και το γεγονός ότι η ασπίδα απεικονίζει 11 αστέρια αντί για τα παραδοσιακά 13 - που συμβολίζουν τις αρχικές δεκατρείς αποικίες κατά την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών - ενισχύουν τις αμφιβολίες.

Επιπλέον, τα μεταδεδομένα της εικόνας περιλαμβάνουν διαπιστευτήρια περιεχομένου (content credentials), τα οποία υποδεικνύουν ότι δημιουργήθηκε με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της Google.

Παράλληλα, ο freelancer φωτογράφος Άντριου Λέιντεν δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ φωτογραφίες του μπαλκονιού, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, τραβήχτηκαν στις 9:30 το βράδυ - μετά την ανάρτηση του Τραμπ - και στις οποίες δεν εμφανίζεται ο χρυσός αετός.

Από την επιστροφή του στην προεδρία το 2025, ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε σειρά αισθητικών παρεμβάσεων στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας χρυσές διακοσμητικές λεπτομέρειες στο Οβάλ Γραφείο και τοποθετώντας μεγάλα διακοσμητικά μετάλλια, σε διάφορους χώρους της Δυτικής Πτέρυγας και της προεδρικής κατοικίας.

Παράλληλα, έχει επιβλέψει εκτεταμένα κατασκευαστικά έργα, μεταξύ των οποίων η πλήρης αναδιαμόρφωση του Κήπου των Ρόδων του Λευκού Οίκου, η εγκατάσταση δύο μεγάλων ιστών σημαίας στους βόρειους και νότιους κήπους, καθώς και η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας, προκειμένου να ανεγερθεί η αμφιλεγόμενη νέα αίθουσα δεξιώσεων που έχει προτείνει.

Με πληροφορίες από CNN