Ο Τραμπ δημοσίευσε στα social βίντεο «με ωμές εικόνες βίας» από τη δολοφονία γυναίκας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που καταγράφει τη δολοφονία γυναίκας στη Φλόριντα, χρησιμοποιώντας για άλλη μία φορά ωμές εικόνες βίας για να στηρίξει τη σκληρή του στάση κατά της μετανάστευσης.

Το βίντεο, από κάμερα ασφαλείας σε πρατήριο καυσίμων στη Φλόριντα, δείχνει έναν άνδρα να επιτίθεται με σφυρί σε υπάλληλο του καταστήματος. Η γυναίκα, μετανάστρια από το Μπαγκλαντές, υπέκυψε στα τραύματά της. Σύμφωνα με τις αρχές, ο ύποπτος είναι μετανάστης από την Αϊτή και φέρεται να επιτέθηκε αφού δεν κατάφερε να αποσύρει χρήματα από ΑΤΜ και ζήτησε μετρητά από την υπάλληλο.

Το υλικό είχε δημοσιευθεί νωρίτερα από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ με ελαφρά επεξεργασία, όμως στην ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social το βίντεο εμφανίζεται χωρίς θόλωση των εικόνων. Στο συνοδευτικό του σχόλιο, επιτέθηκε στο καθεστώς προσωρινής προστασίας μεταναστών, περιγράφοντάς το με τρόπο που, σύμφωνα με ειδικούς, είναι ανακριβής.

Η επιλογή να προβληθούν εικόνες μιας δολοφονίας σε πραγματικό χρόνο σε εκατομμύρια χρήστες εντάσσεται σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δημοσιοποιήσει βίντεο ακραίας βίας που αποδίδονται σε παράτυπους μετανάστες, επιχειρώντας να ενισχύσει το αίσθημα φόβου γύρω από τη μετανάστευση και να στηρίξει πολιτικές μαζικών απελάσεων.

Ανάλογη προσέγγιση είχε υιοθετήσει και σε ομιλία του στο Κογκρέσο, όταν αναφέρθηκε σε δολοφονία γυναίκας στη Βόρεια Καρολίνα, αποδίδοντας την ευθύνη σε μετανάστη, ισχυρισμός που αμφισβητήθηκε καθώς ο κατηγορούμενος είχε γεννηθεί στις ΗΠΑ.

Η ρητορική του προέδρου για τους μετανάστες από την Αϊτή έχει ενταθεί ήδη από την προεκλογική περίοδο του 2024, όταν είχε διαδώσει τον ψευδή ισχυρισμό ότι Αϊτινοί μετανάστες στο Οχάιο «τρώνε τα κατοικίδια» των κατοίκων. Ο ισχυρισμός αυτός είχε διαδοθεί αρχικά από τον τότε γερουσιαστή και νυν αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε επίσης υποστηρίξει ότι μετανάστες με νόμιμο καθεστώς προσωρινής προστασίας θα πρέπει να θεωρούνται «παράνομοι».

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να καταργήσει το καθεστώς προσωρινής προστασίας για Αϊτινούς και άλλες ομάδες μεταναστών έχουν μπλοκαριστεί από δικαστήρια.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα εικόνες από περιστατικά βίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο μιας ευρείας εκστρατείας κατά της μετανάστευσης που περιλαμβάνει και νόμιμους μετανάστες, με δηλωμένο στόχο την απέλαση μεγάλου μέρους του πληθυσμού που βρίσκεται στη χώρα.

Ο Άαρον Ράιχλιν-Μέλνικ, στέλεχος του American Immigration Council, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί το βίντεο «για τον πιο κυνικό λόγο», συγκρίνοντας την πρακτική με παλαιότερες τακτικές που στόχευαν στη σύνδεση της εγκληματικότητας με συγκεκριμένες εθνοτικές ομάδες.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και παλαιότερες αποκαλύψεις για την προώθηση τέτοιου περιεχομένου σε μέσα ενημέρωσης. Το 2019, ο δημοσιογράφος Μάικλ Έντισον Χέιντεν είχε δημοσιοποιήσει εκατοντάδες email του Στίβεν Μίλερ, βασικού συμβούλου του Τραμπ, στα οποία ενθάρρυνε τη συστηματική προβολή εγκλημάτων που διαπράττονται από μετανάστες και μειονότητες.

Με πληροφορίες από Guardian