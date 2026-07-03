Ο Τραμπ δημοσίευσε βίντεο ως AI γιατρός που «θεραπεύει» διάσημους

Ακόμη ένα βίντεο AI ανάρτησε στην πλατφόρμα του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, παριστάνοντας αυτήν τη φορά τον γιατρό.

Στο σχετικό βίντεο, ο «γιατρός Ντόναλντ Τραμπ διαγιγνώσκει» γνωστές προσωπικότητες με το λεγόμενο «Trump Derangement Syndrome» (Πολιτικός όρος που χρησιμοποιείται ειρωνικά για όσους θεωρείται ότι έχουν εμμονική εχθρότητα απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.).

Στο βίντεο διάρκειας περίπου 90 δευτερολέπτων εμφανίζονται δημιουργημένες -με τεχνητή νοημοσύνη- εκδοχές διασήμων που έχουν ασκήσει δημόσια κριτική στον Τραμπ, μεταξύ των οποίων η Γούπι Γκόλντμπεργκ, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Τζούλια Ρόμπερτς, η Ρόζι Ο'Ντόνελ, καθώς και οι ηθοποιοί Έντουαρντ Νόρτον και Τζον Λεγκουιζάμο.

Ντόναλντ Τραμπ: Τι δείχνει το βίντεο

«Εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε έχει διαγνωστεί με TDS;» ρωτά στην αρχή του βίντεο η εκδοχή του Τραμπ που δημιουργήθηκε με AI. «Τα συμπτώματα μπορεί να είναι αδιάκοπα. Ευτυχώς, είμαι ο Δρ Τραμπ και έχω σχέδιο για τη θεραπεία σας».

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι υποτιθέμενοι «ασθενείς» του.

Η ψηφιακή εκδοχή του Ρόμπερτ Ντε Νίρο λέει: «Δεν μπορούσα να φάω, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, ήμουν συνεχώς θυμωμένος. Έκανα δυστυχισμένους όλους όσοι βρίσκονταν γύρω μου».

Η Τζούλια Ρόμπερτς εμφανίζεται να δηλώνει: «Νιώθω σαν να έχω γεράσει 20 χρόνια μέσα στα τελευταία δύο χρόνια», προσθέτοντας ότι είχε αρχίσει να ανησυχεί για το μέλλον της.

Η Ρόζι Ο'Ντόνελ υποστηρίζει ότι «υποφέρει εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία», ενώ η Γούπι Γκόλντμπεργκ λέει πως πίστευε ότι «δεν υπήρχε πλέον ελπίδα» για εκείνη.

Μόνο στο τέλος του βίντεο αποκαλύπτεται η υποτιθέμενη «θεραπεία» του «Δρ Τραμπ»: «Σταματήστε να διαβάζετε ψευδείς ειδήσεις, προσευχηθείτε και, αν αισθανθείτε άγχος, πιείτε απλώς ένα αναψυκτικό διαίτης, όπως εγώ, και θα δείτε εντυπωσιακή διαφορά στη ζωή σας».

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια τον όρο «Trump Derangement Syndrome» για να χαρακτηρίζει τους επικριτές του, φτάνοντας μάλιστα να δηλώσει πρόσφατα από το Οβάλ Γραφείο ότι έχει ακούσει πως «είναι πραγματικά μια ασθένεια».

Ο όρος αποτελεί παραλλαγή του «Bush Derangement Syndrome», που εισήγαγε το 2003 ο Αμερικανός αρθρογράφος Τσαρλς Κράουτχαμερ. Ο ίδιος τον είχε περιγράψει ως «την οξεία εμφάνιση παράνοιας σε κατά τα άλλα φυσιολογικούς ανθρώπους ως αντίδραση στις πολιτικές, την προεδρία, ή ακόμη και την ίδια την ύπαρξη, του Τζορτζ Μπους του νεότερου».

Αρκετοί από τους διάσημους που εμφανίζονται στο βίντεο έχουν συγκρουστεί δημόσια με τον Τραμπ. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, για παράδειγμα, τον έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν «υπαρξιακή απειλή για τις ελευθερίες και την ασφάλεια» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με πληροφορίες από Independent