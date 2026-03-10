Ο Τραμπ δήλωσε ότι με τον Βανς έχουν «φιλοσοφικά» διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχουν «ελαφρώς διαφορετικές φιλοσοφικές απόψεις» όσον αφορά τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν.

Τα σχόλια έρχονται μετά από αναφορές ότι ο Βανς εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με τις επιθέσεις στα τέλη του περασμένου μήνα.

Οι απόψεις Τραμπ και Βανς για τον πόλεμο στο Ιράν

Όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που έδωσε τη Δευτέρα το βράδυ στη Φλόριντα αν υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ του ιδίου και του Βανς σχετικά με τη δράση κατά του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε ότι «δεν νομίζει».

«Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό το θέμα», είπε ο Τραμπ. «Θα έλεγα ότι, φιλοσοφικά, έχει λίγο διαφορετική άποψη από εμένα. Νομίζω ότι ήταν ίσως λιγότερο ενθουσιώδης για την επίθεση, αλλά ήταν αρκετά ενθουσιώδης. Εγώ όμως ένιωθα ότι ήταν κάτι που έπρεπε να κάνουμε. Δεν ένιωθα ότι είχαμε άλλη επιλογή. Αν δεν το κάναμε εμείς, θα το έκαναν αυτοί σε εμάς».

Τα σχόλια του Τραμπ σχετικά με τις διαφορές τους για το Ιράν έρχονται μετά την αναφορά του ABC News ότι ο Βανς, ο οποίος έχει αντιταχθεί σε μεγάλο βαθμό στην παρέμβαση των ΗΠΑ στο εξωτερικό, εξέφρασε εσωτερικά τις επιφυλάξεις του για τις επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.

Μόλις κατέστη σαφές ότι είχε ληφθεί η απόφαση να προχωρήσουν οι επιθέσεις, ο Βανς έστρεψε την προσοχή του στην υποστήριξη της στρατιωτικής επιχείρησης, ανέφερε πηγή στο ABC News.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βανς, ένας βετεράνος του Σώματος Πεζοναυτών που υπηρέτησε στο Ιράκ, εκφράζει εσωτερικά τις ανησυχίες του για πιθανή στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο εξωτερικό.

Οι διαφωνίες του Βανς για στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ

Πέρυσι, σε μια ομαδική συζήτηση στο Signal σχετικά με την επίθεση των ΗΠΑ εναντίον των Χούθι στην Υεμένη, στην οποία ένας δημοσιογράφος προσκλήθηκε κατά λάθος να συμμετάσχει, ο Βανς φάνηκε να διαφωνεί με τον Τραμπ και αμφισβήτησε αν ο πρόεδρος αναγνώριζε ότι μια μονομερής επίθεση των ΗΠΑ εναντίον των Χούθι για να διατηρηθούν ανοιχτές οι διεθνείς ναυτιλιακές οδοί ήταν σε αντίθεση με τη σκληρή του στάση απέναντι στις ευρωπαϊκές χώρες που δεν καταβάλλουν το μερίδιό τους σε τέτοιες προσπάθειες.

Λίγες ημέρες πριν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο Βανς δήλωσε στην εφημερίδα The Washington Post ότι δεν υπήρχε «καμία πιθανότητα» να ξεσπάσει μακροχρόνιος πόλεμος στο Ιράν αν οι ΗΠΑ προχωρούσαν με τις επιθέσεις.

Ο Βανς επανέλαβε την ίδια άποψη σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Fox News, αλλά πρόσθεσε επίσης ότι η επιχείρηση κατά του Ιράν «θα μπορούσε να διαρκέσει πολύ περισσότερο».

«Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ο Ντόναλντ Τραμπ να επιτρέψει σε αυτή τη χώρα να εμπλακεί σε μια πολυετή σύγκρουση χωρίς σαφές τέλος και χωρίς σαφή στόχο. Αυτό που διαφέρει στον Πρόεδρο Τραμπ, και ειλικρινά διαφέρει από τους Ρεπουμπλικάνους και τους Δημοκρατικούς του παρελθόντος, είναι ότι δεν θα αφήσει τη χώρα του να εμπλακεί σε πόλεμο, εκτός αν υπάρχει ένας σαφώς καθορισμένος στόχος», δήλωσε ο Βανς στο Fox News.

«Έχει ορίσει αυτόν τον στόχο πως το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και πρέπει να δεσμευτεί μακροπρόθεσμα να μην προσπαθήσει ποτέ να ξαναχτίσει την πυρηνική του ικανότητα. Είναι αρκετά σαφές. Είναι αρκετά απλό, και νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπλέξουμε στα προβλήματα που είχαμε με το Ιράκ και το Αφγανιστάν», είπε.

