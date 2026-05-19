Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιτεθούν ξανά στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστεί να πλήξουν ξανά το Ιράν και αποκάλυψε πως απείχε μόλις μία ώρα από το να δώσει εντολή για νέα επίθεση πριν τελικά την αναβάλει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλούσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, μία ημέρα μετά τη δήλωσή του ότι «πάγωσε» την επανέναρξη των εχθροπραξιών, έπειτα από νέα πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου.

«Απείχα μία ώρα από το να πάρω την απόφαση», είπε ο Τραμπ. Πρόσθεσε ακόμη ότι η ιρανική ηγεσία «ικετεύει για συμφωνία» και προειδοποίησε πως νέα αμερικανική επίθεση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

«Μιλάω για δύο ή τρεις ημέρες, ίσως Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή, ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, γιατί δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν νέο πυρηνικό όπλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην Τεχεράνη, ο Ιμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι η αναβολή της επίθεσης οφείλεται στο γεγονός ότι ο Τραμπ συνειδητοποίησε πως οποιαδήποτε ενέργεια κατά του Ιράν θα προκαλούσε «αποφασιστική στρατιωτική απάντηση».

Τι περιλαμβάνει η νέα πρόταση του Ιράν

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η νέα ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν, καθώς και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσαν οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.

Παράλληλα, η Τεχεράνη ζητά την άρση των κυρώσεων, την αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων και τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, Kazem Gharibabadi, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Οι όροι της πρότασης, όπως παρουσιάστηκαν στα ιρανικά δημοσιεύματα, δεν φαίνεται να διαφέρουν σημαντικά από προηγούμενη πρόταση του Ιράν, την οποία ο Τραμπ είχε απορρίψει την περασμένη εβδομάδα χαρακτηρίζοντάς την «σκουπίδια».

Το Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιωθεί αν είχαν ήδη γίνει στρατιωτικές προετοιμασίες για νέα πλήγματα, τα οποία θα σηματοδοτούσαν επανέναρξη του πολέμου που ξεκίνησε ο Τραμπ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δέχεται πιέσεις να επιτευχθεί συμφωνία που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Ο Τραμπ είχε εκφράσει και στο παρελθόν αισιοδοξία ότι μια συμφωνία βρισκόταν κοντά, ενώ ταυτόχρονα είχε απειλήσει με σφοδρές επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχόταν συμβιβασμό. Τη Δευτέρα δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα ήταν ικανοποιημένη εφόσον εξασφάλιζε μια συμφωνία που θα απέτρεπε το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

«Φαίνεται πως υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα να βρουν μια λύση. Αν μπορέσουμε να το πετύχουμε χωρίς να τους βομβαρδίσουμε ανελέητα, θα είμαι πολύ χαρούμενος», είπε στους δημοσιογράφους.

Πακιστανική πηγή επιβεβαίωσε ότι το Πακιστάν, το οποίο μεταφέρει μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών από τη μοναδική ειρηνευτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα, διαβίβασε την ιρανική πρόταση στην Ουάσιγκτον.

«Οι δύο πλευρές συνεχώς αλλάζουν τους όρους τους», ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας: «Δεν έχουμε πολύ χρόνο».

Με πληροφορίες από Reuters