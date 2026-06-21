Ο Τραμπ δηλώνει ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί - «Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Κιρ Στάρμερ «θα παραιτηθεί» από την πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου, κατηγορώντας τον ότι «απέτυχε παταγωδώς» σε δύο κρίσιμους τομείς, το μεταναστευτικό και την ενεργειακή πολιτική.

Η παρέμβαση του Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Βρετανός πρωθυπουργός δέχεται αυξανόμενες πιέσεις να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του σχετικά με το χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του από την ηγεσία, μετά τη νίκη του Άντι Μπέρναμ σε πρόσφατη επαναληπτική εκλογική αναμέτρηση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social την Κυριακή, ο Τραμπ έγραψε: «Ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα – τη μετανάστευση και την ενέργεια (Ανοίξτε ξανά τις εξορύξεις πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα!). Του εύχομαι τα καλύτερα! Πρόεδρος DJT».

Η ανάρτηση εκτιμάται ότι βασίστηκε σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, καθώς οι δύο ηγέτες δεν είχαν επικοινωνία το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο.

Καθώς εντείνονται οι εικασίες για το πολιτικό μέλλον του Στάρμερ, ο υπουργός Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, Πίτερ Κάιλ, δήλωσε την Κυριακή ότι ο ηγέτης των Εργατικών εξετάζει τις «πολιτικές πραγματικότητες» που αντιμετωπίζει.

Ο Κάιλ αποκάλυψε ότι δεν έχει συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό από την Παρασκευή, όταν είχαν μια «ειλικρινή συζήτηση». Ερωτηθείς για τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Στάρμερ να παρουσιάζει ακόμη και τη Δευτέρα σχέδιο αποχώρησής του, δήλωσε στο Sky News: «Δεν έχω κανέναν λόγο να πιστεύω ότι αυτές οι πληροφορίες είναι αληθείς. Βλέπω πολλή φημολογία να κυκλοφορεί. Το μόνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι ο πρωθυπουργός εργάζεται σκληρά, όπως κάνει κάθε μέρα».

Από την πλευρά της, η Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε ότι η θέση του Στάρμερ παραμένει αμετάβλητη από την Παρασκευή, όταν είχε δηλώσει ότι δεν πρόκειται να «εγκαταλείψει» την πρωθυπουργία και ότι θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε εσωκομματική διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του.

Ωστόσο, πηγή που επικαλείται η εφημερίδα «The Independent» υποστήριξε ότι ο Στάρμερ συζητά σχέδιο παράδοσης της ηγεσίας των Εργατικών στον Άντι Μπέρναμ τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ φέρεται να επιθυμεί να αναλάβει την πρωθυπουργία το φθινόπωρο, ενώ μια τέτοια μετάβαση θα επέτρεπε στον Στάρμερ να «διασφαλίσει την πολιτική του παρακαταθήκη».

Με πληροφορίες από The Independent