Ο Τραμπ δηλώνει ότι η «Κούβα σύντομα θα καταρρεύσει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CNN το πρωί της Παρασκευής ότι η Κούβα «θα καταρρεύσει πολύ σύντομα».

«Η Κούβα θα καταρρεύσει πολύ σύντομα, παρεμπιπτόντως, ασχέτως με όλα τ' άλλα, αλλά η Κούβα θα καταρρεύσει επίσης. Θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία», είπε στη Dana Bash του CNN σε τηλεφωνική συνέντευξη, επαινώντας την στρατιωτική επιτυχία των ΗΠΑ κατά τη δεύτερη θητεία του.

«Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, και έτσι θα στείλω εκεί τον Μάρκο (Ρούμπιο) και θα δούμε πώς θα πάει. Εστιάζουμε πολύ σε αυτό αυτή τη στιγμή. Έχουμε άφθονο χρόνο, αλλά η Κούβα είναι έτοιμη - έπειτα από 50 χρόνια», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι η Ιράν είναι η τρέχουσα προτεραιότητα.

Σχετικά με την Κούβα, συμπλήρωσε: «Την παρακολουθώ εδώ και 50 χρόνια και τώρα ουσιαστικά κατέρρευσε και βρέθηκε στα χέρια μου. Συνέβη χάρη σε μένα και, όπως και να το δει κανείς, κατέληξε στα χέρια μας. Και τα πηγαίνουμε πολύ καλά.»

Μια μέρα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει, από τον Λευκό Οίκο, ότι είναι μόνο ζήτημα χρόνου πριν οι Αμερικανοί Κουβανοί επιστρέψουν στη χώρα τους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό είναι το επόμενο στη συγκεκριμένη ατζέντα της διοίκησης, μετά τον τρέχοντα πόλεμο με το Ιράν.

«Κάνει εξαιρετική δουλειά και το επόμενο που θα αναλάβεις θα είναι αυτό το ιδιαίτερο ζήτημα της Κούβας», είπε ο Τραμπ την Πέμπτη, αναφερόμενος στον υπουργό Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο. «Περιμένει. Αλλά λέει: "Ας τελειώσουμε πρώτα με αυτό". Θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα, αλλά τότε συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Αν παρατηρήσεις τις χώρες όλα αυτά τα χρόνια, όταν προσπαθείς να τα κάνεις όλα πολύ γρήγορα, προκύπτουν προβλήματα. Δεν πρόκειται να αφήσουμε να συμβεί τίποτα κακό σε αυτή τη χώρα».

The Washington Post: Στο στόχαστρο του υπουργείου Δικαιοσύνης Κουβανοί αξιωματούχοι

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει συγκροτήσει μια ομάδα για να εξετάσει την πιθανότητα απαγγελίας ομοσπονδιακών κατηγοριών εναντίον αξιωματούχων ή φορέων της κυβέρνησης της Κούβας, σύμφωνα με αξιωματούχο που γνωρίζει το θέμα και επικαλείται η Washington Post.

Στην ομάδα θα συμμετέχουν αξιωματούχοι από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Η συμμετοχή του θα μπορούσε να σημαίνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων κατά της Κούβας, η οποία ήδη υπόκειται σε αυστηρές αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις.

Η ομάδα διερευνά πιθανά αδικήματα που σχετίζονται με μετανάστευση, οικονομικά ζητήματα και άλλα θέματα.

Με πληροφορίες από CNN, The Washington Post