Ο Τραμπ δηλώνει απρόθυμος να μιλήσει με το Ιράν - Οι διαμεσολαβητές κάνουν εκκλήσεις για ηρεμία

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει «κανένα ενδιαφέρον» για συνομιλίες με το Ιράν στην παρούσα φάση.

Την ίδια στιγμή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται σύντομα να πλήξουν περιοχή κοντά στις κύριες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν.

«Θέλουν απεγνωσμένα να συναντηθούμε. Όμως, μέχρι να είναι έτοιμοι για μια ουσιαστική συνάντηση, εμείς δεν ενδιαφερόμαστε», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Από την πλευρά του o πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, εξέφρασε την «έντονη ανησυχία» του για την κλιμάκωση της σύγκρουσης. Παράλληλα, κάλεσε «όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω την περιοχή», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του στην πλατφόρμα X.

Η τοποθέτηση αυτή ακολούθησε τις κεκλεισμένων των θυρών συνομιλίες που είχε την Τρίτη ο Σαρίφ με τον υπουργό Εσωτερικών του Ιράν, Εσκάνταρ Μομενί. Ο Μομενί συναντήθηκε επίσης με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος είχε διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας τον περασμένο μήνα.

Συνεχίζει τις επιθέσεις ο αμερικανικός στρατός

Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι νωρίς το πρωί της Τετάρτης ολοκλήρωσε την 11η νύχτα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν.

«Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ έπληξαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικών επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, αποθήκες drone και στρατιωτικές υποδομές εφοδιασμού. Στόχος είναι η περαιτέρω εξασθένηση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ», αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σε ανάρτησή της στο X.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι τους τελευταίους τρεις μήνες το Ιράν έχει επιτεθεί σε περισσότερα από 30 εμπορικά πλοία που διέρχονταν από το στενό.

Την Τρίτη, ένα δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να αναγκαστεί να το εγκαταλείψει. Την ευθύνη για το χτύπημα ανέλαβαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Την ίδια ώρα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες για εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, επιβεβαιώνοντας την ενεργοποίηση της αεράμυνας κοντά στην Τεχεράνη.

«Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι η αεράμυνα ενεργοποιήθηκε στα δυτικά, ανατολικά και βορειοανατολικά της Τεχεράνης», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση στο Telegram.

Από την πλευρά του, το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ, πλήττοντας στόχους στο Μπαχρέιν, την Ιορδανία και το Κουβέιτ. Νωρίτερα, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι προτιμά να βομβαρδίσει το ίδιο το έδαφός της παρά να επιτρέψει την κατάληψή του από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Με πληροφορίες από το Euronews