Ο Τραμπ διέγραψε τη φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ως ένας άλλος Ιησούς

Αντιμέτωπος με αυξανόμενες αντιδράσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως διέγραψε μια αμφιλεγόμενη ανάρτηση στο Truth Social, στην οποία παρουσιαζόταν ως μια μορφή που παρέπεμπε στον Ιησού.

Η εικόνα, που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, απεικόνιζε τον Αμερικανό πρόεδρο να «θεραπεύει» έναν ασθενή σε νοσοκομειακό κρεβάτι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από όλο το πολιτικό φάσμα στις ΗΠΑ, ακόμη και από υποστηρικτές του.

Η ανάρτηση έγινε λίγες ώρες μετά από εκτενές μήνυμα του Τραμπ, στο οποίο επέκρινε τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ο οποίος έχει εκφραστεί ανοιχτά κατά της στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι δημοσίευσε τη φωτογραφία, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι νόμιζε ότι ήταν «εγώ ως γιατρός».

Στο φόντο της εικόνας διακρίνονταν το Άγαλμα της Ελευθερίας, μια μεγάλη αμερικανική σημαία, μαχητικά αεροσκάφη και ένας αετός, καθώς και μια νοσοκόμα, μια γυναίκα που προσευχόταν και ένας στρατιώτης.

Μιλώντας λίγες ώρες μετά τη διαγραφή της ανάρτησης, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η εικόνα τον παρουσίαζε ως γιατρό δίπλα σε εργαζόμενο του Ερυθρού Σταυρού. «Υποτίθεται ότι είναι σαν γιατρός που κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν καλύτερα», είπε. «Και εγώ κάνω τους ανθρώπους καλύτερα. Τους κάνω πολύ καλύτερα».

Η κριτική ήταν άμεση, ακόμη και από πρόσωπα που θεωρούνται κοντά στον ίδιο και την κυβέρνησή του.

Έντονη κριτική ασκήθηκε και από θρησκευτικά μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ.

Η επίμαχη εικόνα αναρτήθηκε λιγότερο από μία ώρα μετά από άλλη ανάρτηση του Τραμπ, στην οποία επιτέθηκε στον Πάπα Λέοντα, χαρακτηρίζοντάς τον «αδύναμο απέναντι στο έγκλημα» και «κακό για την εξωτερική πολιτική».

Ο Πάπας Λέων - ο πρώτος Αμερικανός Πάπας - έχει καταδικάσει επανειλημμένα τον πόλεμο στο Ιράν, κάνοντας λόγο για «παράλογη και απάνθρωπη βία».

Ο ίδιος απάντησε τη Δευτέρα, δηλώνοντας ότι δεν φοβάται την κυβέρνηση Τραμπ ούτε το να «εκφράζει δυνατά το μήνυμα του Ευαγγελίου, που πιστεύω ότι αυτός είναι ο ρόλος μου».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη.

«Ο Πάπας Λέων είπε πράγματα που είναι λάθος», ανέφερε. «Ήταν έντονα αντίθετος με όσα κάνω σχετικά με το Ιράν, και δεν μπορεί να υπάρξει ένα πυρηνικό Ιράν. Ο Πάπας Λέων δεν θα είναι ικανοποιημένος με το τελικό αποτέλεσμα».

Με πληροφορίες από BBC