Ο Τραμπ διαψεύδει τη «Wall Street Journal»: «Fake news» το “πράσινο φως” στο Κίεβο για πλήγματα εντός Ρωσίας

Παρά την αναβολή της συνάντησής του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να δείξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να κλιμακώσουν τη στρατιωτική τους στάση απέναντι στη Μόσχα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο, επικαλούμενο κυβερνητικούς αξιωματούχους, ανέφερε πως η Ουάσιγκτον άρει τους περιορισμούς στη χρήση από την Ουκρανία βρετανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για πλήγματα εντός ρωσικού εδάφους.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το ρεπορτάζ «fake news», επιμένοντας ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση και ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν να οδηγηθούν σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τη Ρωσία.

Η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν αναβάλλεται επ’ αόριστον

Η διάψευση ήρθε λίγες ημέρες μετά τη γνωστοποίηση πως η προγραμματισμένη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν αναβάλλεται για αόριστο χρονικό διάστημα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «δεν έχει νόημα να προχωρήσει η συνάντηση» όσο Ρωσία και Ουκρανία δεν είναι έτοιμες για ειρήνη.

Η Wall Street Journal είχε συνδέσει την αναβολή αυτή με αλλαγή στάσης της Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ προσανατολίζεται σε πιο “σκληρή γραμμή” έναντι του Κρεμλίνου, κάτι που ο ίδιος ο πρόεδρος διέψευσε κατηγορηματικά.

Το ουκρανικό πλήγμα στο Μπριάνσκ

Την ίδια ημέρα, το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε επίθεση με πύραυλο Storm Shadow εναντίον ρωσικού εργοστασίου στην πόλη Μπριάνσκ, το οποίο παρήγαγε εκρηκτικά και καύσιμα πυραύλων.

Η επίθεση χαρακτηρίστηκε «επιτυχημένη», καθώς –σύμφωνα με το Κίεβο– διείσδυσε στη ρωσική αεράμυνα και προκάλεσε «σοβαρές ζημιές».

Παρότι η ενέργεια αυτή δεν συνδέεται επίσημα με καμία απόφαση της Ουάσιγκτον, αναζωπύρωσε τη συζήτηση για το πόσο βαθιά μπορεί να φτάσει η δυτική στήριξη προς την Ουκρανία.

Νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Στο οικονομικό πεδίο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Μόσχας. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι ανακοινώσεις αναμένονται «είτε μετά το κλείσιμο των αγορών είτε αύριο το πρωί» και ότι πρόκειται για «σημαντικό πακέτο μέτρων» που στοχεύει σε πρόσωπα και εταιρείες με δεσμούς με το ρωσικό καθεστώς.

Η κλιμάκωση στο μέτωπο των κυρώσεων δείχνει πως, ακόμη κι αν ο Τραμπ επιδιώκει πολιτικά να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους με τον Πούτιν, η πίεση προς τη Ρωσία σε οικονομικό επίπεδο συνεχίζεται.



