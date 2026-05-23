Ο Τραμπ δεσμεύεται να «εργαστεί σκληρά» για την καθιέρωση της μόνιμης θερινής ώρας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επαινέσε το βράδυ της Πέμπτης τους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής των Αντιπροσώπων για την προώθηση νομοθεσίας που θα θεσπίζει τη θερινή ώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, δηλώνοντας ότι θα «εργαστεί σκληρά» για την ψήφιση του νομοσχεδίου και τον τερματισμό των εξαμηνιαίων αλλαγών ώρας στη χώρα.

«Είναι καιρός οι άνθρωποι να σταματήσουν να ανησυχούν για το "ρολόι", για να μην αναφέρουμε όλη τη δουλειά και τα χρήματα που ξοδεύονται για αυτή την γελοία, διετή διαδικασία», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Η Επιτροπή Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής, υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων, ενέκρινε νωρίτερα την Πέμπτη τον Νόμο για την Προστασία του Ήλιου (Sunshine Protection Act), ο οποίος θα τερματίσει την πρακτική της «μετάβασης στην θερινή ώρα» και της «επιστροφής στην χειμερινή ώρα», μεταθέτοντας μόνιμα τα ρολόγια της χώρας μία ώρα μπροστά. Οι πολιτείες θα έχουν τη δυνατότητα να εξαιρεθούν από την αλλαγή.

Το νομοσχέδιο προωθείται τώρα στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου οι προοπτικές του είναι ασαφείς. Προηγούμενες προσπάθειες για την καθιέρωση της θερινής ώρας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους έχουν εμποδιστεί από τις ισχυρές, συχνά αντίθετες απόψεις των νομοθετών και των ψηφοφόρων σχετικά με το θέμα.

Οι προσπάθειες για την καθιέρωση της θερινής ώρας στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει αυτή την αλλαγή καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας — ωστόσο, η ευθύνη για την αλλαγή του ωραρίου της χώρας ανήκει στο Κογκρέσο, πράγμα που σημαίνει ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα.

Η Washington Post ανέφερε την Τρίτη ότι οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων θα επαναφέρουν αυτή την εβδομάδα το Sunshine Protection Act και θα το επισυνάψουν στη νομοθεσία για τις μεταφορές, μετά από χρόνια κατά τα οποία δεν είχε περάσει από την επιτροπή.

Οι πολιτείες υποχρεούνται να τηρούν τη θερινή ώρα, «προχωρώντας μπροστά» τον Μάρτιο και «υποχωρώντας πίσω» τον Νοέμβριο, αν και η Χαβάη και μέρος της Αριζόνα έχουν επιλέξει να μην τηρούν τη θερινή ώρα και ακολουθούν την κανονική ώρα όλο το χρόνο.

Δεκαεννέα πολιτείες έχουν επίσης εγκρίνει μέτρα που θα τους επιτρέψουν να υιοθετήσουν τη θερινή ώρα όλο το χρόνο, εάν το Κογκρέσο ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που θα την καθιστά μόνιμη σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την Εθνική Διάσκεψη των Πολιτειακών Νομοθετικών Σωμάτων.

Αρκετοί βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος επικρότησαν το νομοσχέδιο, συμπεριλαμβανομένων βουλευτών από τη Φλόριντα, οι οποίοι δήλωσαν ότι οι ψηφοφόροι τους επιθυμούσαν την αλλαγή. Οι πολιτικοί από τις ακτές έχουν γενικά πιέσει για τη θερινή ώρα όλο το χρόνο, δεδομένου ότι οι ζώνες ώρας τους θα τους επέτρεπαν να απολαμβάνουν μακρύτερες και πιο ηλιόλουστες ημέρες.

«Έχει συζητηθεί εδώ και καιρό, και είναι καιρός να το περάσουμε», δήλωσε ο βουλευτής Γκας Μ. Μπιλιράκης (Ρεπουμπλικανός, Φλόριντα).

Βουλευτές από τις μεσοδυτικές πολιτείες έχουν επισημάνει ότι η εφαρμογή της θερινής ώρας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους θα είχε ως αποτέλεσμα οι ψηφοφόροι τους να ξυπνούν αργότερα, σε πιο σκοτεινά πρωινά, εν μέσω χειμώνα.

Αμφιβολίες για την εφαρμογή της αλλαγής

Η νομοθεσία αντιμετωπίζει αβέβαιη πορεία τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία, όπου οι διαμάχες σχετικά με την αλλαγή του χρονικού κώδικα της χώρας συχνά διαχωρίζονται με βάση τη γεωγραφία και όχι τις κομματικές γραμμές.

Ο γερουσιαστής Τομ Κότον (Ρεπουμπλικανός από το Αρκάνσας), πιστός σύμμαχος του Τραμπ, πέρυσι ανέλαβε δημόσια την ευθύνη για την αποτροπή ενός προηγούμενου σχεδίου για την ψήφιση του Sunshine Protection Act και δεσμεύτηκε να «αντιτίθεται πάντα σε οποιαδήποτε προσπάθεια υιοθέτησης της θερινής ώρας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους».

Οι νομοθέτες που εξέτασαν αλλαγές στη θερινή ώρα τα τελευταία χρόνια δήλωσαν ότι εμποδίστηκαν από την εκπληκτικά δύσκολη πολιτική διάσταση του ζητήματος: οι περισσότεροι Αμερικανοί θέλουν πράγματι να τερματιστούν οι αλλαγές ώρας στη χώρα — αλλά δεν μπορούν να συμφωνήσουν στο τι θα πρέπει να τις αντικαταστήσει.

Μόνο το 12% των Αμερικανών τάσσεται υπέρ του τρέχοντος συστήματος, σύμφωνα με δημοσκόπηση AP-NORC που διεξήχθη τον Οκτώβριο. Ωστόσο, το 47% αντιτίθεται, ενώ το υπόλοιπο δήλωσε ότι δεν είναι ούτε υπέρ ούτε κατά.

Ωστόσο, δεν υπάρχει ιδιαίτερη συναίνεση ως προς το τι θα πρέπει να υιοθετηθεί αντ' αυτού. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση AP-NORC, το 56% των Αμερικανών δηλώνει ότι θα προτιμούσε τη θερινή ώρα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με περισσότερο φως το βράδυ και λιγότερο το πρωί, ενώ το 42% επιθυμεί την χειμερινή ώρα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με περισσότερο φως το πρωί και λιγότερο τη νύχτα.

Οι Δημοκρατικοί σημείωσαν την Πέμπτη ότι το Κογκρέσο ψήφισε νόμο για τη θερινή ώρα όλο το χρόνο τη δεκαετία του 1970, αλλά το κοινό κατέκρινε το μέτρο και οι νομοθέτες το αναίρεσαν γρήγορα.

Ορισμένες ιατρικές ομάδες και ειδικοί στον τομέα της δημόσιας υγείας έχουν προειδοποιήσει ότι η εφαρμογή της θερινής ώρας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους θα ήταν επιβλαβής για την υγεία, αναφέροντας κινδύνους όπως τα αυξημένα ποσοστά παχυσαρκίας ή μεταβολικής δυσλειτουργίας, και υποστήριξαν ότι η εφαρμογή της χειμερινής ώρας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αποτελεί την πιο υγιεινή επιλογή.

Με πληροφορίες από Washington Post