Ο Τραμπ δέχεται πιέσεις να καταδικάσει μαχητή του UFC για την τρανσφοβική επίθεση κατά της Μισέλ Ομπάμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται αυξανόμενη πίεση να καταδικάσει έναν αθλητή του Ultimate Fighting Championship (UFC) ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την εμφάνισή του στον Λευκό Οίκο για να προωθήσει μια σεξιστική, ρατσιστική και τρανσφοβική θεωρία συνωμοσίας σχετικά με την πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα.

Σε μια διοργάνωση του UFC στον νότιο κήπο την Κυριακή, την ημέρα των 80ών γενεθλίων του Αμερικανού προέδρου, ο μαχητής Τζος Χόκιτ φώναξε στο μικρόφωνο μπροστά στον Τραμπ: «Η Μισέλ Ομπάμα είναι άνδρας. Έχω δίκιο, Αμερική;».

Ο Τραμπ φάνηκε να χαμογελά ελαφρώς δευτερόλεπτα μετά την προσβλητική δήλωση του Χόκιτ, σύμφωνα με το CNN, ενώ μερικοί από το κοινό ξέσπασαν σε γέλια. Ο ψευδής ισχυρισμός μπορεί να αποδοθεί σε ακροδεξιές ομάδες που αναπαράγουν τις ίδιες απόψεις στο διαδίκτυο. Ο ίδιος ο πρόεδρος έχει ιστορικό προσβλητικών σχολίων.

Αντιδράσεις για τα σχόλια κατά της Μισέλ Ομπάμα

Η έκρηξη του Χόκιτ καταδικάστηκε ευρέως στην εκδήλωση, την οποία οι επικριτές είχαν ήδη χλευάσει ως κακόγουστη και χυδαία υποβάθμιση του Λευκού Οίκου, εν όψει της 250ης επετείου της ανεξαρτησίας. Η Ντόνα Μπραζίλ, πρώην προσωρινή πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών, δήλωσε: «Η κληρονομιά της Μισέλ Ομπάμα μιλά από μόνη της. Ντροπή για τα άθλια σχόλια αυτού του μαχητή του UFC.»

Η Σάνι Χόστιν, δικηγόρος, δημοσιογράφος και συμπαρουσιάστρια της εκπομπής «The View» στο δίκτυο ABC, αναφέρθηκε στη διαμάχη κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Δευτέρας. «Εδώ και πολύ καιρό – και οι ρίζες του προβλήματος βρίσκονται στη δουλεία – οι μαύρες γυναίκες έχουν υποστεί προσβολές και έχουν αναγκαστεί να νιώθουν ότι δεν είναι ελκυστικές, ότι είναι ανδροπρεπείς, ότι δεν διαθέτουν τη θηλυκότητα που θα είχε μια λευκή γυναίκα», είπε.

«Υπάρχει αυτή η διασταύρωση μεταξύ ρατσισμού και σεξισμού που φάνηκε ξεκάθαρα στο Λευκό Οίκο. Το κοινό γέλασε με τη δήλωση και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών χαμογέλασε ειρωνικά και δεν αναφέρθηκε ποτέ σε αυτό που ειπώθηκε. Αυτό είναι κάτω από την αξιοπρέπεια του αξιώματος του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, και είναι κάτω από την αξιοπρέπεια του αμερικανικού λαού».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο, αλλά ακόμη και σύμμαχοι του Τραμπ κάλεσαν τον πρόεδρο να σπάσει τη σιωπή του σχετικά με το θέμα.

Ο Ντέιβ Πόρτνοϊ, ιδρυτής της Barstool Sports, ο οποίος υποστήριξε και ψήφισε τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024, δήλωσε στο Wake Up Barstool στο Fox Sports 1: «Υπήρξε μια στιγμή που πιστεύω ότι ο Τραμπ πρέπει να καταδικάσει, και όποιος σχετίζεται με αυτήν πρέπει να την καταδικάσει. Και αυτή είναι εκείνος ο τρελός μαχητής… κέρδισε τον αγώνα, πήρε το μικρόφωνο και έκανε ένα υποτιμητικό σχόλιο για τη Μισέλ Ομπάμα».

Ο Πόρτνοϊ πρόσθεσε: «Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο στον κήπο του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης που διοργανώνεις, δεν με νοιάζει τι γνώμη έχεις για τους Ομπάμα ή οτιδήποτε άλλο, αυτό πρέπει να καταδικαστεί αμέσως. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την εκδήλωση. Υποθέτω ότι διατρέχεις αυτόν τον κίνδυνο επειδή αυτοί οι τύποι είναι τρελοί. Αλλά αυτό ήταν το μόνο πρόβλημα. Ο Τραμπ θα έπρεπε να το καταδικάσει».

Ο Ντέινα Γουάιτ, ο ισχυρός άνδρας του UFC, δήλωσε στο περιοδικό Time μέσω μηνύματος κειμένου: «Καταλαβαίνω ότι οι Ομπάμα είναι δημόσια πρόσωπα, αλλά είμαι εντελώς αντίθετος στο να λέγονται άσχημα και ψευδή πράγματα για τις οικογένειες των ανθρώπων. Όλοι γνωρίζουν τη θέση μου σχετικά με την ελευθερία του λόγου, αλλά μισώ αυτού του είδους τις ανοησίες».

Ο Ρόμπερτ Γκρίφιν III, ένας πρώην παίκτης αμερικανικού ποδοσφαίρου που δεν υποστηρίζει τον Τραμπ, αλλά έχει ζητήσει κατανόηση για τους υποστηρικτές του, έγραψε στο X: «Τι ντροπή. Χρειάζεται να είσαι πραγματικά μικρός άνθρωπος για να χρησιμοποιήσεις τη μεγαλύτερη στιγμή σου για να επιτεθείς σε μια γυναίκα αποκαλώντας την άνδρα. Ειδικά με το ιστορικό που υπάρχει πίσω από το να αποκαλείς τις μαύρες γυναίκες άνδρες».

Η Μισέλ Ομπάμα και ο σύζυγός της, ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, αποτελούν τακτικά στόχους ρατσιστικών επιθέσεων. Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ μοιράστηκε ένα βίντεο κλιπ στην πλατφόρμα του Truth Social που απεικόνιζε το ζευγάρι ως πιθήκους και στη συνέχεια το διέγραψε μετά από έντονες αντιδράσεις.

Με πληροφορίες από Guardian