Ο Τραμπ «δάσκαλος χορού» για μαθητές στον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δίστασε να χορέψει μπροστά σε μικρούς μαθητές σε ρυθμούς που παρέπεμπαν στο γνωστό «YMCA», στην αυλή του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσέφερε άλλη μία χαρακτηριστική στιγμή του λεγόμενου «Trump dance».

Ο Τραμπ και η άθληση

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αστειεύτηκε πως η καθημερινή του άσκηση δεν ξεπερνά το ένα λεπτό. «Γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό την ημέρα, το πολύ. Αν είμαι τυχερός», ανέφερε, την ώρα που ετοιμαζόταν να υπογράψει νέο προεδρικό διάταγμα.

Το διάταγμα αφορά την επαναφορά του «προεδρικού τεστ φυσικής κατάστασης» στα σχολεία, ενός προγράμματος που επιβραβεύει τη σωματική δραστηριότητα των παιδιών και είχε καταργηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεν παρέλειψε να αυτοσαρκαστεί και για μία ακόμη συνήθειά του, τις μετακινήσεις του στα γήπεδα γκολφ. Δηλώνοντας λάτρης του αθλήματος, σχολίασε τη χρήση των ειδικών οχημάτων υπονοώντας ότι ούτε εκεί καταπονείται ιδιαίτερα.

Η εμφάνισή του ολοκληρώθηκε χορεύοντας με τα παιδιά.