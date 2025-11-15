Ο Τραμπ βιώνει την πρώτη σοβαρή ρήξη εντός του «στρατοπέδου» MAGA

Η βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, άλλοτε σύμμαχος του Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι δέχεται απειλές που «ενθαρρύνει» ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος την χαρακτήρισε «ντροπή» για το ρεπουμπλικανικό κόμμα.

«Τώρα επικοινωνούν μαζί μου ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης και με προειδοποιούν για την ασφάλειά μου σε μια εποχή που ένας καταιγισμός απειλών εναντίον μου τροφοδοτείται και ενθαρρύνεται από τον πιο ισχυρό άνδρα στον κόσμο», έγραψε η βουλευτής από την Τζόρτζια στον λογαριασμό της στο X.

«Τον άνδρα που υποστήριξα και βοήθησα να εκλεγεί», πρόσθεσε η Γκριν, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει εμφανιστεί αρκετά επικριτική απέναντι στον Τραμπ για την πολιτική του και τον χειρισμό της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν.

Χθες, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει με ανάρτησή του στο Truth Social ότι διακόπτει κάθε δεσμό με αυτήν την πρώην προσωπικότητα στο κίνημά του MAGA («Make America Great Again»), με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει έτοιμος να υποστηρίξει άλλο Ρεπουμπλικανό υποψήφιο σε προκριματικές εκλογές εναντίον της.

Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ/Φωτογραφία: X

«Αποσύρω την υποστήριξη μου προς την βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος για την βουλευτή. «Το μόνο που βλέπω να κάνει η “τρελή” Μάγκι είναι ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ».

Σήμερα, ο ίδιος στοχοποίησε ξανά την Γκριν σε δύο αναρτήσεις στο Truth Social.

«Η Μάρτζορι "Η Προδότρια" Γκριν είναι ντροπή για το ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΡΕΠΟΥΜΠΑΛΙΚΟ ΚΟΜΜΑ μας», έγραψε.

Αυτή είναι η πρώτη σημαντική ρήξη εντός του στρατοπέδου MAGA από την έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμπ τον Ιανουάριο, η οποία, σε αντίθεση με την πρώτη του θητεία, μέχρι στιγμής χαρακτηρίζεται από πολύ ισχυρή πειθαρχία γύρω από τον πρόεδρο.

Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν έχει επικρίνει δημόσια τις οικονομικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι δεν εστιάζει αρκετά στο ζήτημα της αγοραστικής δύναμης της μεσαίας τάξης των ΗΠΑ.

Η 51χρονη πολιτικός έχει επίσης καταδικάσει τον χειρισμό του Τραμπ στην υπόθεση Έπστιν, του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή ο οποίος πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης προτού δικαστεί.

Σήμερα, σε νέα της τοποθέτηση η βουλευτής δήλωσε ότι τώρα έχει «μια μικρή ιδέα για τον φόβο και την πίεση που πρέπει να αισθάνονται οι γυναίκες που ήταν θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν και της κλίκας του».